​Hòa chung không khí tri ân nhân Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11.2026), Trường THPT Chuyên Chu Văn An (TP. Hà Nội) đã tổ chức Cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling Chu Văn An 2026.

Mang chủ đề “The Alchemy of Vestiges - Tiếp Cổ Khai Tân”, chuỗi sự kiện là dịp để các bạn học sinh kết nối, giao lưu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo và thể hiện dấu ấn cá nhân qua từng hoạt động.

Tiết mục trình diễn của các đội thi

Quan trọng hơn, cuộc thi đã mở ra hành trình khám phá những giá trị văn hóa truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ dưới mái trường xuyên thế kỷ thông qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, Đêm Chung kết (Sparkling Night) diễn ra tối 19.11 đã trở thành không gian giao thoa đầy ấn tượng giữa những dấu ấn văn hóa lâu đời với tinh thần đổi mới của học sinh Chu Văn An.

Bầu không khí đêm hội được khởi động đầy hứng khởi bằng các tiết mục nghệ thuật sôi động đến từ các câu lạc bộ và ban nhạc trong trường.

Trong khi Ribbon Band và Chu The Medley chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, cá tính cùng phần trình diễn nhạc cụ ấn tượng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, thì Sh!lents Crew lại khuấy động sân khấu bằng những màn vũ đạo được đầu tư dàn dựng với chuyển động linh hoạt, sáng tạo và tràn đầy năng lượng.

Tiết mục trình diễn của các đội thi

​Điểm nhấn của Đêm Chung kết nằm ở phần thi Hoạt cảnh được dàn dựng công phu và giàu màu sắc nghệ thuật.

Lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, từ truyện cổ tích, truyền thuyết đến các điển tích lịch sử, tám nhóm nhà đã khéo léo kết nối biểu tượng linh vật đại diện mang đậm dấu ấn cội nguồn với tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết.

Hơn cả việc tái hiện những câu chuyện quen thuộc, học sinh các nhà đã thổi vào chất liệu truyền thống hơi thở mới để gửi gắm thông điệp ý nghĩa đằng sau từng hình tượng.

Qua phần trình diễn của các đội thi, khán giả được nhìn lại truyền thuyết Thánh Gióng qua hình ảnh con ngựa bền bỉ, Lạc Long Quân - Âu Cơ gắn với khát vọng vươn mình của rồng, sự tích bánh chưng, bánh dày tôn vinh đức tính cần cù của con trâu, hay câu chuyện Rùa thần giữ nước biểu trưng cho sự trường tồn...

Các tiết mục trình diễn của các đội thi

Cùng với đó, tinh thần bứt phá của cá chép vượt vũ môn được tái hiện sinh động, sự uy nghiêm của hình ảnh voi Tây Nguyên được khắc họa rõ nét, khát vọng tự do từ câu chuyện Con sáo và Phú trưởng giả được truyền tải tinh tế, và tinh thần khai mở qua hình tượng gà trống được khai thác sâu sắc.

​Trong số các phần trình diễn tại đêm hội, hoạt cảnh của nhóm nhà Rolitenus (nhà R) đã tạo nên dấu ấn riêng biệt khi kết hợp hài hòa hình tượng linh vật Gà trống với lời hịch hào hùng trong Hịch tướng sĩ.

Thông qua các yếu tố nghệ thuật và chất liệu truyền thống, tiết mục khắc họa hành trình chuyển biến nhận thức của con người từ chủ quan, thờ ơ đến cảnh giác và ý thức trách nhiệm trước vận mệnh đất nước.

Hình ảnh Gà trống cất tiếng gáy đón bình minh trở thành biểu tượng của sự thức tỉnh, thôi thúc mỗi cá nhân vượt lên mối bận tâm riêng để chung tay bảo vệ những giá trị lớn lao.

Trao giải cho các đội thi

Màn thể hiện giàu sáng tạo này đã giúp nhóm nhà Rolitenus xuất sắc giành giải Đặc biệt ở hạng mục Hoạt cảnh.

Các giải thưởng tiếp theo lần lượt gọi tên nhóm nhà Starverlin với giải Nhất, nhóm nhà Praetorian với giải Nhì, nhóm nhà Novalier với giải Ba, trong khi bốn nhóm nhà Tutelaris, Avanzera, Evernela và Draveris cùng được vinh danh ở giải Tiềm năng nhằm ghi nhận trọn vẹn sự đầu tư và nỗ lực bền bỉ.

Khép lại Đêm Chung kết, nhóm nhà R - Rolitenus chính thức chạm tới ngôi vị cao nhất, trở thành Nhà vô địch Cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling Chu Văn An 2026.

Hành trình nỗ lực của cả 8 nhóm thi đã minh chứng cho hình ảnh một thế hệ trẻ biết trân trọng cội nguồn, không ngừng tìm tòi và chủ động đưa bản sắc dân tộc hòa nhịp vào dòng chảy thời đại.

Qua đó, thông điệp “The Alchemy of Vestiges - Tiếp Cổ Khai Tân” được khẳng định trọn vẹn: di sản dưới mái trường Chu Văn An không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được viết nên bằng sức trẻ, niềm tự hào và khát vọng sáng tạo, mở ra những hướng đi mới cho tương lai.