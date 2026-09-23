Giới trẻ Thanh Hóa hào hứng chụp ảnh Tết Trung thu

Nhiều quán cà phê trang hoàng với đèn lồng, quạt giấy cùng nhiều tiểu cảnh mang màu sắc truyền thống. Cách bài trí hài hòa với bàn ghế, cây xanh tạo nên nhiều góc chụp trẻ trung, thu hút các bạn trẻ tìm đến check-in.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục, phụ kiện có màu sắc phù hợp với không khí trung thu để tạo điểm nhấn cho những bức ảnh.

Tại quán cà phê Rơm (phường Hạc Thành), không gian được bài trí bắt mắt, vừa tạo điểm nhấn riêng cho quán, vừa đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, check-in của khách hàng.

Đến quán, khách vừa thưởng thức cà phê, vừa có bộ ảnh đẹp ấn tượng cho mùa trăng.

Quán An Nam cà phê, đường Nguyễn Thái Học, phường Hạc Thành không khí trung thu rộn ràng với không gian trang trí rực rỡ, nhiều tiểu cảnh đẹp.

Vào những ngày cuối tuần, lượng khách đến quán chụp ảnh rất đông, chủ yếu là giới trẻ.

“Thời điểm này, các góc trong quán được trang trí theo không khí trung thu, tạo thêm nhiều không gian để khách chụp ảnh, vui chơi”, anh Nguyễn Duy Nam, chủ quán cà phê An Nam cho biết.