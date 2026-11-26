Từ sạp hàng ế ẩm đến điểm săn váy áo hot hit

Nếu thường xuyên lướt TikTok những ngày gần đây, có lẽ bạn đã bắt gặp những video thử đầm tại sạp hàng của chú Sỹ.

Không phải một cửa hàng thời trang được đầu tư chỉn chu hay thương hiệu thiết kế đắt đỏ, nơi đây thu hút sự quan tâm nhờ những mẫu đầm dự tiệc có mức giá khá bình dân.

﻿Sau nhiều khó khăn trong mưu sinh, việc livestream bán hàng đã giúp chú Sỹ ổn định việc buôn bán hơn. Nguồn: @kimlamphong1.

Nhân vật đứng sau sạp hàng là chú Trần Quang Sỹ, khoảng 60 tuổi, tiểu thương tại chợ đêm Bắc Ninh (hay còn gọi là chợ Từ Đức), TP.HCM. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, chú từng trải qua khoảng thời gian buôn bán khó khăn.

Chú Sỹ từng chia sẻ, trước khi nổi tiếng trên mạng, có những tháng chú chỉ bán được vài chiếc váy vì khu chợ ngày càng vắng khách.

﻿Loạt bạn trẻ tìm đến sạp hàng của chú để tìm mua những mẫu váy ưng ý. Nguồn: @quyenquibaby.naau.

Bước ngoặt đến khi chú thử livestream bán hàng. Từ những phiên phát sóng chỉ có vài chục người xem, cách giới thiệu sản phẩm dí dỏm, liên tục hát hò và trò chuyện của chú dần thu hút hàng nghìn người theo dõi. Có những buổi tối, chú chốt được hàng trăm đơn hàng.

Hội mê đầm nhập cuộc, rủ nhau đến tận sạp lựa đồ

Không chỉ gây chú ý qua những phiên livestream, sạp hàng của chú Sỹ còn trở thành điểm ghé thăm của nhiều TikToker và các bạn trẻ yêu thời trang.

Trong những video được chia sẻ trên mạng xã hội, không khí tại tiệm thường khá rộn ràng với những màn lựa đồ, ướm thử và phối váy liên tục.

Nhiều bạn trẻ hào hứng khi được tự tay khám phá hàng chục mẫu đầm khác nhau, từ những thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng đến váy dự tiệc nổi bật, kiểu dáng trẻ trung và bắt mắt.

﻿Những pha biến hình cực slay từ các bạn trẻ ngay tại sạp hàng đã tăng thêm độ viral của sạp đầm chú Sỹ.

Một trong những điều khiến khách hàng có thiện cảm là sự thân thiện, nhiệt tình của chú Sỹ. Chú thường vui vẻ trò chuyện, hướng dẫn khách lựa đồ và tạo không khí thoải mái trong suốt quá trình mua sắm. Sự gần gũi ấy khiến nhiều người không chỉ đến để tìm một chiếc váy ưng ý mà còn thích thú với trải nghiệm gặp gỡ, trò chuyện cùng chú.

Bên cạnh đó, mức giá tương đối dễ tiếp cận cũng là điểm cộng được nhiều khách nhắc đến. Với "ngân sách" không quá lớn, người mua có cơ hội lựa chọn nhiều thiết kế khác nhau, thử sức với những phong cách vốn có thể ít khi cân nhắc nếu mua tại các cửa hàng thời trang thông thường.

﻿Nguồn: @bemy2kmacgi.

Đặc biệt, các video thử đồ tại sạp hàng thường thu hút người xem bởi khả năng biến hóa đa dạng. Chỉ cần thay đổi một vài thiết kế, người thử đã có thể chuyển từ phong cách tiểu thư, dịu dàng sang quyến rũ, nổi bật hay thanh lịch.

Sự phong phú về mẫu mã cũng khiến việc lựa đồ trở nên thú vị hơn, bởi mỗi lần mở một bao váy lại có thể tìm thấy một kiểu dáng mới. Chính những trải nghiệm mua sắm đầy hào hứng này góp phần đưa sạp đầm của chú Sỹ trở thành địa chỉ được cộng đồng mê váy áo truyền tai nhau.

﻿Nhiều netizen còn thích thú trước cách tương tác đáng yêu, thân thiện của chú với khách mua hàng. Nguồn: @yen.hoang.

Do không gian trưng bày còn hơi hạn chế, nhiều mẫu đầm được đóng trong các bao lớn thay vì treo sẵn để khách dễ quan sát. Vì vậy, người mua thường phải kiên nhẫn lựa từng chiếc, đôi khi cần dành thêm chút thời gian mới tìm được thiết kế hợp ý. Bù lại, cảm giác tự tay khám phá những mẫu váy chưa biết trước cũng khiến hành trình săn đầm trở nên thú vị hơn.

Từ một sạp hàng từng thưa vắng khách, sạp đầm của chú Sỹ giờ đây lại có thêm nhiều người tìm đến, từ những vị khách tình cờ xem livestream đến các bạn trẻ rủ nhau ghé chợ để lựa đồ. Có lẽ, điều khiến câu chuyện này được yêu mến không chỉ nằm ở những chiếc váy giá bình dân hay các màn biến hóa thời trang đầy màu sắc, mà còn ở hình ảnh một người bán hàng lớn tuổi vẫn luôn niềm nở, vui vẻ với công việc của mình. Giữa nhịp sống số, một phiên livestream giản dị cũng đủ nối gần khoảng cách giữa người bán và người mua, để một sạp hàng nhỏ có thêm sức sống và những niềm vui mới.