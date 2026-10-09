Giới trẻ nô nức check-in Công viên An Hòa trong tiết trời đầu thu Hà Nội

Công viên An Hoà (phường Cầu Giấy) có diện tích khoảng 28ha, trong đó hồ điều hòa rộng khoảng 19ha. Công viên được xem là một trong những không gian xanh đồng bộ, kết hợp hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, mang đến điểm vui chơi, rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng thuận tiện cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên trong những này, khu vực ven hồ thu hút đông đảo giới trẻ tới tham quan, chụp ảnh.

Đươc biết, các khóm violet Nhật (hoa ngọc hân) nở thành từng dải dài, phủ sắc tím hồng dọc ồ điều hoà của công viên.

Những ngày đầu thu, khi nắng không còn quá gay gắt, nhiều bạn trẻ tranh thủ đến công viên để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Cận cảnh khóm violet Nhật (hoa ngọc hân) khoe sắc trong những ngày đầu thu tại Công viên An Hoà.

Trong tiết trời đầu thu, không gian xanh cùng cảnh quan thoáng đãng mang đến cảm giác dễ chịu cho những người ghé thăm.

Các bạn trẻ lựa chọn trang phục mang phong cách riêng, từ năng động, cá tính đến nhẹ nhàng, nữ tính, tạo nên những khung hình đa sắc màu giữa không gian công viên.

Không cần sắp đặt cầu kỳ, ánh sáng dịu nhẹ và cách tạo dáng tự nhiên vẫn giúp các bạn trẻ có được những khuôn hình ưng ý.

Một góc cảnh nắng vàng bên cạnh khóm violet Nhật (hoa ngọc hân) khoe sắc trở thành phông nền tự nhiên cho những bức ảnh.

Một bên là mặt hồ rộng, bên kia là những tòa nhà cao tầng san sát, phía xa thấp thoáng Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện đại. Giữa những luống hoa tím, nét thơ mộng của khu vườn mùa thu hòa quyện cùng nhịp sống đô thị.

Dễ dàng bắt gặp các nhóm bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh, từ những đôi bạn thân đến nhóm đông người. Nhiều bạn còn chuẩn bị máy ảnh, phụ kiện để săn tìm những góc hình ưng ý.

Giữa Hà Nội không thiếu điểm check-in, Công viên An Hòa vẫn tạo sức hút riêng, trở thành điểm hẹn mới cho những bộ ảnh mùa thu của giới trẻ.

Không mang vẻ cổ kính như Hồ Gươm hay sự quen thuộc của những công viên trung tâm, Công viên An Hòa gây ấn tượng bởi sắc tím mộng mơ giữa mặt hồ rộng và những tòa nhà hiện đại.

Giữa nhịp sống Hà Nội, những buổi dạo chơi và chụp ảnh tại công viên đem đến trải nghiệm nhẹ nhàng cho người trẻ. Mỗi khoảnh khắc được lưu lại không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn ghi dấu một mùa thu Hà Nội dịu dàng.