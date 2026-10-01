Giới trẻ Nhật sẵn sàng trả 'phí ưu tiên' để không phải xếp hàng

Vé fast-pass trên điện thoại thông minh được sử dụng ở một quán ramen tại Tokyo (Nhật Bản)

Các dịch vụ fast-pass, hay còn được gọi là SuiSui, cho phép khách hàng trả phí để được ưu tiên vào nhà hàng, đang được nhiều cơ sở kinh doanh tại Nhật Bản áp dụng khi lựa chọn này được giới trẻ và du khách ủng hộ.

Đơn vị vận hành SuiSui cho biết tính đến ngày 18/9, dịch vụ đã được triển khai tại 104 cơ sở ở 20 tỉnh của Nhật Bản, chủ yếu ở các nhà hàng tại trung tâm thành phố và những điểm du lịch nổi tiếng. Giá SuiSui thay đổi tùy theo mức độ đông khách của từng nhà hàng và khác nhau giữa các cơ sở, nhưng thông thường dao động từ 500 đến 2.000 yen. Để mua trước vé và được ưu tiên vào nhà hàng, thực khách dùng điện thoại thông minh quét mã phản hồi nhanh (QR) được đặt bên ngoài.

Du khách chiếm phần lớn số khách sử dụng dịch vụ này tại Kamosoba Den, một nhà hàng mì soba ở Kyoto, nơi thời gian chờ vào cuối tuần và các ngày lễ có thể lên đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhà hàng đã bắt đầu triển khai dịch vụ trả phí ưu tiên vào tháng 6/2024. “Có vẻ khách du lịch đánh giá cao dịch vụ này vì họ có thể được nhanh dùng bữa và tận dụng thời gian còn lại để tham quan các địa điểm xung quanh”, ông Hideyuki Shibata, 45 tuổi, người đứng đầu đơn vị vận hành nhà hàng, cho biết.

Một số nhà hàng khác triển khai dịch vụ này còn có Ichiran tại Shinjuku và Butayama tại ga Tokyo, với mức phí chỉ vào khoảng 500 yen.

Tại Butayama, nằm trong một khu phố mua sắm dưới lòng đất, kết nối trực tiếp với ga Tokyo đông đúc, thời gian chờ vào giờ ăn trưa và tối có thể kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ. Kể từ khi triển khai SuiSui từ tháng 12/2023, nhà hàng nhận thấy hầu hết mọi ngày đều có khoảng 5-6 lượt khách sử dụng dịch vụ.

Trả lời phóng viên của The Japanese Times, anh Yusuke Takenouchi, 29 tuổi, cho biết: “Tôi không thể lấy lại thời gian đã mất, nhưng tôi có thể nhanh chóng bù lại 500 yen”. Anh nói thêm rằng việc có thể tránh xếp hàng chờ đợi là vô cùng lý tưởng và bản thân anh đã sử dụng dịch vụ này hơn 10 lần.

“Đối với thế hệ trẻ và du khách, việc trả tiền để không phải xếp hàng phản ánh xu hướng coi trọng “hiệu suất thời gian”, tức tận dụng thời gian một cách hiệu quả”, ông Yutaka Suzuki, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Phân phối Nhật Bản, giải thích.

Ông Suzuki cho rằng bảo tàng nghệ thuật và nhiều cơ sở dịch vụ khác thường có thời gian chờ dài, hoàn toàn có thể nhanh chóng áp dụng những dịch vụ tương tự.

“Khi các dịch vụ fast-pass được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ giới trẻ mà nhiều nhóm khách hàng khác cũng sẽ bắt đầu sử dụng”, ông kết luận.