Giới trẻ Mỹ tính chuyện chia tài sản trước khi cưới

Kai Amos (30 tuổi) và vị hôn phu Garret quen nhau từ thời trung học tại bang Idaho (Mỹ). Sau nhiều năm bên nhau, cả hai chuyển đến New York (Mỹ), đính hôn vào năm ngoái và dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 9.

Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, cả hai cũng tìm đến luật sư để lập thỏa thuận tiền hôn nhân, xác định cách phân chia tài sản và giải quyết các vấn đề tài chính nếu sau này ly hôn. Theo Amos, tại quê nhà Idaho, nhiều người vẫn xem thoả thuận này là công cụ để đàn ông giàu có bảo vệ tài sản trước người vợ bị nghi ngờ kết hôn vì tiền.

Tuy nhiên, cô cũng có tài sản riêng. Amos từng làm việc tại tập đoàn công nghệ Mỹ Amazon trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung và chuẩn bị ra mắt thương hiệu chăm sóc da đầu. Cô sở hữu cổ phiếu cùng danh mục đầu tư cá nhân.

Việc chứng kiến quá trình ly hôn nhiều tranh cãi của cha mẹ càng khiến Amos muốn chuẩn bị cho những rủi ro tài chính.

“Tôi muốn thảo luận về sự công bằng ngay lúc này, với người đang yêu mình, hơn là phải giải quyết khi cả hai không còn tình cảm”, cô nói với The Guardian.

Không chỉ là đặc quyền của người giàu

Theo Los Angeles Times, giới trẻ Mỹ đang trải qua làn sóng lập thỏa thuận tiền hôn nhân, đặc biệt ở nhóm Zillennial, thế hệ giao thoa giữa Millennials và Gen Z.

Trước những bất ổn kinh tế, người trẻ ngày càng chú trọng bảo vệ tài sản cá nhân và xem thỏa thuận tiền hôn nhân là cách giảm rủi ro tài chính trong tương lai.

Khảo sát năm 2022 của Harris Poll, công ty nghiên cứu thị trường Mỹ, cho thấy 40% người đã kết hôn hoặc đính hôn trong độ tuổi 18-34 từng ký hợp đồng. Đến năm 2026, khảo sát phối hợp giữa Harris Poll và Bloomberg ghi nhận tỷ lệ này đạt 53% ở nhóm dưới 45 tuổi.

Kai Amos cho rằng các cặp đôi nên thẳng thắn trao đổi về tài chính trước khi kết hôn. Ảnh: Kai Amos.

Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến cũng giúp thoả thuận này dễ tiếp cận hơn.

Julia Rodgers, luật sư ly hôn tại Massachusetts (Mỹ), thành lập nền tảng HelloPrenup năm 2021 sau khi nhận thấy nhiều khách hàng trẻ e ngại chi phí luật sư, có thể lên đến 3.500 USD/người.

“Nếu phải chọn giữa hoa cưới và thoả thuận tiền hôn nhân, họ thường chọn hoa. Họ hào hứng với đám cưới, còn thoả thuận nghe có vẻ khá u ám”, bà kể.

Hiện người dùng HelloPrenup có thu nhập trung bình khoảng 78.000 USD/năm. Đáng chú ý, phụ nữ là bên chủ động đề xuất hơn một nửa số thỏa thuận trên nền tảng.

Theo Rodgers, đây là thay đổi đáng kể so với 10 năm trước, khi loại hợp đồng này thường chỉ được những người sở hữu tài sản lớn quan tâm. Ngoài tài sản hiện có, người trẻ còn muốn bảo vệ các khoản đầu tư và doanh nghiệp có thể phát triển trong tương lai.

Thỏa thuận cả quyền nuôi thú cưng

Elizabeth R. Carter, giáo sư tại Louisiana State University, trường đại học công lập Mỹ, cho biết ngày càng nhiều người trẻ tự kinh doanh nên các thỏa thuận thường bổ sung điều khoản phân chia quyền sở hữu doanh nghiệp.

Nợ sinh viên cũng là yếu tố thúc đẩy xu hướng này. Tại Mỹ, khoảng 11 triệu người Gen Z và 11 triệu Millennials đang có khoản vay sinh viên. Hợp đồng tiền hôn nhân giúp xác định trách nhiệm trả nợ của từng người nếu hôn nhân kết thúc.

Bên cạnh đó, công ty nghiên cứu tài chính Mỹ Cerulli Associates dự báo khoảng 124.000 tỷ USD tài sản sẽ được chuyển giao giữa các thế hệ đến năm 2048. Một số gia đình vì thế yêu cầu con cái lập thoả thuận để bảo vệ tài sản thừa kế.

Chloé Daniels xem thỏa thuận tiền hôn nhân là cách bảo vệ quyền lợi của vợ chồng, giúp hạn chế tranh chấp tài chính nếu ly hôn. Ảnh: Chloé Daniels.

Nội dung hợp đồng của người trẻ cũng đa dạng, bao gồm tiền mã hóa, tài khoản mạng xã hội và quyền chăm sóc thú cưng sau ly hôn. Các cặp đôi làm sáng tạo nội dung có thể quy định ai được quản lý tài khoản chung, cũng như những nội dung không được đăng tải sau chia tay.

Chloé Daniels (35 tuổi), chuyên gia giáo dục tài chính tại San Diego với 175.000 người theo dõi trên TikTok, đã đưa điều khoản không nói xấu vào hợp đồng với chồng là Charles. Hai người thống nhất mức phạt khoảng 250.000 USD nếu vi phạm.

Trong khi đó, Libby Leffler, người điều hành nền tảng cung cấp dịch vụ lập hợp đồng tiền hôn nhân trực tuyến First, cho biết 25% khách hàng năm nay dưới 30 tuổi. Theo bà, Gen Z vốn quen với việc chia sẻ chi phí chi tiết trong các mối quan hệ nên cũng cởi mở hơn khi thảo luận về tài chính hôn nhân.

“Nếu có thể tính toán chính xác từng khoản tiền cho một bữa ăn, họ cũng có thể trao đổi về cách xử lý tài khoản tiết kiệm nếu ly hôn”, Leffler nhận xét.

Với Amos, quá trình lập thoả thuận giúp cô và vị hôn phu thẳng thắn hơn về tài chính. Daniels cũng xem đây là cách bảo vệ cả hai người, ngay cả khi cuộc hôn nhân không kéo dài.

“Nếu một ngày phải ly hôn, tôi không muốn đó trở thành quá trình kéo dài và khủng khiếp đối với bất kỳ ai”, Daniels nói.