Giới trẻ mê mẩn săn ảnh 'vibe Đà Lạt' trên cung đường hoa dã quỳ ở xứ Nghệ

Nằm cách trung tâm thành phố không xa, dãy núi ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An từ lâu đã vốn nổi tiếng và được mệnh danh là "thủ phủ" của những vườn hồng trĩu quả, mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Thế nhưng năm nay, bên cạnh sắc đỏ thắm của mùa hồng chín truyền thống, cảnh sắc thiên nhiên nơi đây như được nhân đôi vẻ đẹp nhờ sự xuất hiện của hoa dã quỳ hai bên đường bước vào mùa nở rộ. Sự kết hợp độc đáo này mang lại diện mạo tràn đầy sức sống và khiến du khách vô cùng thích thú.

Hoa dã quỳ bung nở mang sắc vàng rực rỡ trở thành điểm nhấn cảnh quan, mang lại diện mạo tràn đầy sức sống cho con đường dẫn lên chùa cổ Đại Tuệ.

Trong ánh nắng, vườn dã quỳ trở thành phông nền lý tưởng cho những bộ ảnh đầy chất thơ của du khách. Bất chấp khoảng cách, không ít du khách từ các vùng lân cận cũng đã tìm đến đây để thưởng ngoạn.

Vừa hoàn thành bộ ảnh bên hàng hoa rực rỡ, chị Minh Tâm, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An hào hứng chia sẻ, dù phải vượt quãng đường gần 25km từ trung tâm thành phố Vinh cũ, chị vẫn cảm thấy hoàn toàn xứng đáng khi tận mắt chứng kiến cung đường lên chùa Đại Tuệ có hoa dã quỳ.

"Thực sự cung đường dẫn lên chùa rất đẹp và thơ mộng, mang lại cảm giác thư thái giống như đang ở Đà Lạt vậy. Tôi rất hy vọng trong tương lai con đường này sẽ tiếp tục được trồng thêm nhiều hoa hơn nữa để mọi người có một không gian trải nghiệm tuyệt vời mỗi dịp chớm đông”, chị Tâm chia sẻ.

Một góc chụp chị em yêu thích cùng với chiếc xe máy cổ tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Không chỉ có hoa dã quỳ, nơi đây từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ" của những vườn hồng trĩu quả, mỗi năm đều thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh.

Năm nay, sự xuất hiện của sắc vàng dã quỳ lại càng khiến du khách thêm phần hào hứng, thích thú khi có những trải nghiệm kép độc đáo.

Dọc hai bên lối đi, rất đông du khách đang mải mê tạo dáng, họ ghi lại khoảnh khắc thơ mộng như ở Đà Lạt để chia sẻ lên các trang mạng xã hội.

Dưới ánh nắng hanh vàng đầu mùa, hàng dã quỳ bung nở trải dài dọc lối lên chùa cổ Đại Tuệ. Tại đây, nhiều bạn trẻ đắm mình trong không gian thơ mộng, tận hưởng cảm giác bình yên, thư thái và tạm quên đi những ồn ào của phố thị.

Là người tiên phong mang sắc vàng dã quỳ về thắp sáng cung đường này, anh Nguyễn Sách, cho biết, xuất phát từ niềm yêu thích loài hoa này trong những chuyến đi Tây Bắc, Đà Lạt, anh đã mang giống về trồng tại đây từ 2 năm trước. Đến năm nay, hoa mới thực sự bùng nở rộ và tạo nên cơn sốt check-in đối với du khách. Anh Sách kỳ vọng việc làm đẹp cảnh quan này sẽ góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái phát triển.