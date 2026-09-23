Giới trẻ mê mẩn check-in 'con đường mùa Thu' giữa lòng TPHCM

Theo ghi nhận, dọc đường Trường Sa, đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè, những tán cây chuyển từ xanh sang vàng, cam rồi rụng dần. Lá phủ trên vỉa hè, bãi cỏ, tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như “con đường mùa thu Hà Nội”.

Vào sáng sớm và xế chiều, hàng trăm bạn trẻ và du khách từ khắp nơi đến để ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không khí dịu mát dưới hàng cây đang thay lá.