Từ Hồ Hoàn Kiếm đến chợ Đồng Xuân

Từ hồ Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân đến các đình, di tích trong phố cổ và công viên Thống Nhất, nhiều không gian của Hà Nội được kết nối trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Triển lãm, sắp đặt, workshop, trải nghiệm nghề thủ công và chương trình nghệ thuật diễn ra tại nhiều điểm đến. Quanh hồ Hoàn Kiếm, các hội chợ sáng tạo, tác phẩm sắp đặt và khu trải nghiệm thu hút người dân, du khách. Công chúng có thể thử kéo sợi, tìm hiểu kỹ thuật khảm vỏ trứng trong sơn mài và xem các sản phẩm từ chất liệu truyền thống. Chợ Đồng Xuân trở thành không gian của triển lãm đa giác quan Chạm Đồng Xuân, diễn ra ngày 14-28/11. Nghệ thuật đương đại được đặt giữa khu chợ đang hoạt động, nơi kiến trúc, hàng hóa, âm thanh và nhịp buôn bán góp phần tạo nên trải nghiệm. Các nghệ sĩ Việt Nam, quốc tế cùng tiểu thương chợ Đồng Xuân tham gia dự án bằng những câu chuyện và chất liệu từ chính không gian này.

Những ngôi đình kể chuyện nghề

Bưu điện Hà Nội trên phố Đinh Tiên Hoàng giới thiệu Ngàn năm kinh kỳ qua lăng kính tem số, nơi những mẫu tem về Hà Nội được số hóa và tái hiện bằng công nghệ thực tế hỗn hợp. Nhiều bạn trẻ thử đeo kính MR để tương tác với các mô hình 3D, bên cạnh những hoạt động như làm bưu thiếp, tô màu tem. Một số hoạt động diễn ra ngay trong những không gian vốn gắn với cộng đồng làm nghề của Thăng Long - Kẻ Chợ. Cùng mạch trải nghiệm đó, Chuyện Đình trong Phố đưa các hoạt động nghệ thuật và thủ công vào 12 đình, hội quán gắn với lịch sử phố nghề. Minh Giang (32 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) ấn tượng với cách các tác phẩm đương đại được đặt giữa hệ thống cửa gỗ, mảng chạm trang trí và kiến trúc truyền thống. “Sự kết hợp giữa những chất liệu quen thuộc như tranh gỗ, tranh thêu, tranh Hàng Trống và không gian đình tạo cho tôi cảm giác gần gũi”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sức sống mới của Hà Nội

Hai ngày cuối tuần (14-15/11), các không gian của lễ hội liên tục đón người dân, du khách và nhiều nhóm bạn trẻ. Các workshop thủ công, triển lãm và khu trải nghiệm diễn ra xuyên suốt, với nhiều hoạt động như làm đồ da, kéo sợi, thử kỹ thuật thủ công hay tương tác trực tiếp với tác phẩm. Đại diện Ban tổ chức cho biết các chương trình được bố trí thành nhiều cụm không gian, với những hình thức tham gia khác nhau, từ xem triển lãm, thưởng thức trình diễn đến trực tiếp thực hành. Cách tổ chức này giúp người dân có thể chủ động lựa chọn điểm đến và trải nghiệm theo sở thích. Hà Giang (28 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) dành cả ngày cuối tuần để ghé qua nhiều địa điểm. “Tôi thích việc mỗi nơi có một cách trải nghiệm khác nhau. Có chỗ để xem, có chỗ được tự làm nên đi cả ngày vẫn thấy có cái mới”, cô nói. Các hoạt động tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, với các workshop, triển lãm và chương trình trải nghiệm mở cửa đón công chúng.