Video: Giới trẻ khám phá di sản Hồ Chí Minh qua lăng kính công nghệ.

Từ ngày 17 đến 24/11/2026, tại Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tham gia Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 với không gian giới thiệu di sản Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và công nghệ hiện đại thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.﻿

Điểm nhấn của không gian là hệ thống kiosk tra cứu thông tin, kính thực tế ảo VR và thiết bị hướng dẫn du lịch UHP. Thông qua những thiết bị này, khách tham quan có thể tiếp cận thông tin, hình ảnh và các câu chuyện lịch sử theo cách trực quan, linh hoạt hơn.

Võ Việt Khôi (SN 2009, học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật, phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, trải nghiệm kính thực tế ảo VR﻿ mang đến cảm giác mới mẻ dù em đã nhiều lần được về thăm quê Bác. “Công nghệ giúp em tiếp cận không gian di sản qua những góc nhìn khác nhau. Hình ảnh, âm thanh rõ nét cùng lời thuyết minh cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích, khiến việc tìm hiểu lịch sử trở nên sinh động và dễ tiếp nhận hơn”, Khôi tâm sự.

Sau khi trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, Ngô Yến Vi (SN 2007, quê Lào Cai), sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Vinh, tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ qua những cuốn sách giới thiệu về Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Em chưa có cơ hội về thăm quê Bác nên những trải nghiệm này rất thú vị. Hình ảnh, thước phim và các tư liệu giúp em hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Em mong có dịp được trực tiếp đến thăm quê Bác”, Vi chia sẻ.

Bạn trẻ quét mã QR để tìm hiểu thông tin về cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lê Nguyễn Anh Thư (SN 2010, học sinh lớp 11 Trường THPT Thái Lão, xã Hưng Nguyên, Nghệ An) trải nghiệm hệ thống kiosk tra cứu thông tin tại không gian trưng bày. Theo nữ sinh, việc chủ động tìm kiếm nội dung giúp người xem dễ dàng lựa chọn thông tin theo nhu cầu.

Không chỉ thu hút những người lần đầu tìm hiểu về quê Bác, các thiết bị công nghệ còn tạo thêm trải nghiệm cho những người đã từng đến Khu di tích Kim Liên. Qua đó, những câu chuyện lịch sử quen thuộc được tiếp cận bằng phương thức mới, khơi gợi sự tò mò và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm công nghệ, Khu di tích Kim Liên còn giới thiệu các sản phẩm lưu niệm, văn phòng phẩm mang dấu ấn quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Bác.

Ông Nguyễn Ngọc Trung – Tổ trưởng Tổ trưng bày Khu di tích Kim Liên tại Tuần Văn hóa﻿ – Đại đoàn kết năm 2026 cho biết, thông qua không gian trưng bày, đơn vị mong muốn đưa di sản Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, bằng cách kết hợp tư liệu lịch sử với các phương thức truyền tải hiện đại. ﻿"Việc ứng dụng công nghệ giúp đổi mới trải nghiệm tham quan, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Qua hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện về gia đình, tuổi thơ, hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người xem có thêm cơ hội hiểu sâu sắc về truyền thống quê hương, lịch sử dân tộc và những giá trị cao đẹp trong cuộc đời, sự nghiệp của Người", ông Trung cho hay.