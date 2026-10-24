Giới trẻ hào hứng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội

Hào hứng khám phá văn hóa xứ kim chi

Diễn ra tại khu vực tường đá quanh Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, lễ hội năm nay mang đến không gian giao lưu văn hóa đa dạng với 39 gian hàng trải nghiệm. Tại đây, những nét đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc được giới thiệu thông qua trang phục truyền thống, ẩm thực, trò chơi dân gian và các hoạt động nghệ thuật.

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 diễn ra tại Hà Nội với nhiều hoạt động giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa xứ sở kim chi. Ảnh: Diệu Linh

Ngay trong ngày đầu tiên, các khu vực trải nghiệm đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Đặc biệt, sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và các hoạt động giải trí hiện đại tạo sức hút với những người trẻ yêu thích âm nhạc, phim ảnh và đời sống văn hóa Hàn Quốc.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là không gian trải nghiệm văn hóa, nơi khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu những nét đặc trưng trong đời sống thường ngày của người Hàn Quốc.

Hoạt động mặc Hanbok thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Những bộ trang phục truyền thống với màu sắc đa dạng không chỉ giúp người tham dự có thêm trải nghiệm mới mà còn mang đến cơ hội tìm hiểu về nét đẹp trong văn hóa trang phục của xứ sở kim chi.

Các gian hàng mang đến nhiều hoạt động thú vị, từ tìm hiểu trang phục truyền thống, làm đồ thủ công đến tham gia trò chơi tương tác và nhận quà. Ảnh: Diệu Linh

Bên cạnh đó, khu vực ẩm thực cũng là điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn. Các gian hàng giới thiệu những món ăn đặc trưng của Hàn Quốc, đồng thời tổ chức hoạt động tương tác để khách tham quan tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Đáng chú ý, những hoạt động như làm kimchi, chế biến món ăn từ hải sản Hàn Quốc (K-seafood) hay tham gia trò chơi dân gian mang đến cho người tham dự những trải nghiệm gần gũi, sinh động.

Có mặt tại lễ hội cùng bạn bè, Ngọc (19 tuổi, Hà Nội) bày tỏ sự thích thú khi được khám phá văn hóa Hàn Quốc ngay giữa lòng Thủ đô.

Vốn yêu thích âm nhạc và ẩm thực Hàn Quốc, Ngọc cho rằng những hoạt động trải nghiệm tại lễ hội không chỉ mang đến không gian vui chơi mà còn giúp giới trẻ có cơ hội hiểu thêm về văn hóa truyền thống của đất nước này. Ngọc cũng mong muốn Hà Nội sẽ có thêm nhiều sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế tương tự.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lễ hội còn có nhiều chương trình giao lưu dành cho giới trẻ. Theo Ban Tổ chức, các hoạt động như trò chơi dân gian Việt - Hàn, nhảy K-pop ngẫu hứng (Random Dance) và đố vui được bố trí trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Không gian “Tap the Night in Korea” tái hiện hành trình khám phá Hàn Quốc về đêm, giới thiệu cảnh sắc và những điểm đến du lịch đặc trưng qua hình ảnh, hoạt động tương tác. Ảnh: Diệu Linh

Sự tương tác giữa người tham dự với các hoạt động văn hóa là điểm đáng chú ý của chương trình. Thay vì chỉ tìm hiểu qua phim ảnh hoặc các sản phẩm giải trí, người trẻ có cơ hội trực tiếp khám phá những nét đặc sắc của văn hóa Hàn Quốc thông qua trải nghiệm thực tế.

Không gian giao lưu văn hóa Việt - Hàn

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, lễ hội còn dành không gian giới thiệu những điểm đến du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, trong đó có Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju.

Thông qua hình ảnh và các hoạt động tương tác, khách tham quan có thể khám phá cảnh sắc, đời sống và những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Đây cũng là cách quảng bá du lịch gần gũi, giúp công chúng Việt Nam có thêm thông tin về các điểm đến của Hàn Quốc.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, chương trình giới thiệu nhiều loại hình biểu diễn truyền thống và đương đại, từ võ thuật Taekwondo, nghệ thuật đi trên dây Jultagi đến các tiết mục âm nhạc hiện đại.

Khu vực sân khấu K-Live Festival thu hút nhiều khán giả và người hâm mộ đến từ sớm, háo hức chờ đón các màn trình diễn âm nhạc của nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.

Đặc biệt, hai đêm nhạc K-Liveband Festival được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội có sự tham gia của các nghệ sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc như QWER, Silica Gel, Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois và Mijinee. Đại diện Việt Nam có ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng cùng ban nhạc Màu Nước.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ hai nước được kỳ vọng mang đến những màn trình diễn đa dạng, đồng thời tạo thêm không gian giao lưu âm nhạc dành cho khán giả trẻ.

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc được tổ chức lần đầu vào năm 2022 với quy mô chỉ 4 gian hàng. Đến năm 2026, sự kiện đã phát triển lên 39 gian hàng, cho thấy sự mở rộng về quy mô cũng như nội dung trải nghiệm qua từng năm.

Năm nay, lễ hội diễn ra nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời gắn với dự án Korea Season do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc triển khai.

Không đơn thuần là hoạt động quảng bá văn hóa, lễ hội còn tạo cơ hội để người dân Việt Nam tiếp cận những nét đặc sắc của đất nước Hàn Quốc, góp phần tăng cường giao lưu và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.