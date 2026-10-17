Giới trẻ Hàn rộ phong cách 'tiểu thư nhà giàu'

"Hyunbaek core" phản ánh sức hút của hình ảnh tiểu thư nhà giàu ở Hàn Quốc. Ảnh: @goyounjung/Instagram.

"Phong cách của một cô gái nhà giàu, đến mức chẳng còn gì để mua dù đi mua sắm ở trung tâm thương mại".

Đó là cách người dùng mạng xã hội mô tả "Hyunbaek core", xu hướng mới xuất hiện gần đây trong giới trẻ ở độ tuổi 20-30 tại Hàn Quốc. Thuật ngữ này kết hợp "Hyunbaek", cách gọi rút gọn của Hyundai Department Store (Trung tâm thương mại Hyundai), với "core", chỉ ý tưởng hoặc nét thẩm mỹ đặc trưng của một phong cách.

Hình ảnh mà xu hướng này gợi lên là một cô gái trẻ giàu có thường xuất hiện tại Hyundai Department Store, với vẻ thờ ơ trước chuyện mua sắm và khí chất sang trọng nhưng không phô trương, theo The Korea Times.

Sức hút của giới nhà giàu

Hyunbaek core theo đuổi phong cách xa xỉ thầm lặng (quiet luxury), thể hiện sự dư dả về kinh tế một cách kín đáo thông qua những chất liệu cao cấp như lụa hay cashmere, thay vì phô trương sự giàu có bằng logo hàng hiệu nổi bật.

Phong cách này có vẻ tương đồng với xu hướng "old money" trước đây, vốn hướng đến hình ảnh tầng lớp thượng lưu truyền thống, nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Nếu old money nhấn mạnh vẻ trang trọng, Hyunbaek core lại mang nét thoải mái, tự nhiên và không cần cố gắng.

Những xu hướng thời trang trước đây, chẳng hạn ballet core hay poet core, thường lấy cảm hứng từ các nghề nghiệp hoặc hình mẫu cụ thể, như vũ công ballet và nhà thơ. Tuy nhiên, rất khó tìm thấy tiền lệ về một xu hướng phong cách được xây dựng xoay quanh một địa điểm cụ thể như Hyunbaek core.

Một yếu tố có thể lý giải sự xuất hiện của xu hướng này là lượng khách hàng ở độ tuổi 20-30 đến Hyundai Department Store ngày càng tăng. Nhà bán lẻ này theo đuổi chiến lược thu hút nhóm khách hàng trẻ có điều kiện kinh tế, với trung tâm thương mại chủ lực The Hyundai Seoul tại Yeouido đóng vai trò dẫn dắt.

Diễn viên Moon Ga-young hay Go Younjung được nhiều cô gái Hàn Quốc xem là hình mẫu phong cách "Hyunbaek core". Ảnh: @m_kayoung, @goyounjung/Instagram.

Nhờ đó, tỷ lệ khách tham quan ở độ tuổi 20-30 tăng mạnh, từ 37% năm 2020 lên 46,7% trong 9 tháng đầu năm nay. Theo các nhà phân tích, trung tâm thương mại này vì thế đã trở thành địa điểm gắn liền với hình ảnh tầng lớp thượng lưu trẻ trong tâm trí người tiêu dùng cùng thế hệ.

Xu hướng này cũng phản ánh khao khát ngày càng lớn đối với sự giàu có được thừa hưởng. Khi ngày càng nhiều người trẻ cho rằng chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ để cải thiện vị thế xã hội, họ có xu hướng lý tưởng hóa những người sinh ra đã có đặc quyền.

"Những câu chuyện về thành công do bản thân gây dựng và hành trình từ nghèo khó vươn lên giàu có đã mất dần sức thuyết phục. Thay vào đó, chúng ta đang chứng kiến sự khao khát và ngưỡng mộ mang tính trừu tượng đối với tài sản thừa kế", Lee Jun-young, giáo sư Khoa Kinh tế và Tài chính tại Đại học Sangmyung, nhận định.

Nỗ lực không thể thắng xuất thân gia đình

Lee Eun-hee, giáo sư tâm lý học tiêu dùng tại Đại học Inha, còn cho rằng Hyunbaek core dường như là một ví dụ về hiệu ứng panoplie - hiện tượng người tiêu dùng đồng nhất bản thân với một tầng lớp hoặc nhóm xã hội nhất định thông qua việc mua các sản phẩm gắn liền với nhóm đó.

Bà cho rằng xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh khả năng dịch chuyển xã hội ngày càng suy giảm. Theo đó, dịch chuyển xã hội là hiện tượng cá nhân hoặc nhóm người chuyển từ vị thế hay tầng lớp xã hội này sang vị thế hoặc tầng lớp khác.

Trong cuộc khảo sát nhận thức về dịch chuyển xã hội với 3.000 người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên ở Hàn Quốc, chỉ 25,4% người tham gia cho rằng khả năng dịch chuyển xã hội ở mức "cao". Trong khi đó, 59,2% đánh giá ở mức "trung bình" và 15,4% cho rằng ở mức "thấp". Khảo sát do Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc (KIHASA) thực hiện cho nghiên cứu "Chẩn đoán khả năng dịch chuyển xã hội tại Hàn Quốc và định hướng cải cách chính sách xã hội", được Kyunghyang Shinmun công bố hồi tháng 2.

Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất khi người tham gia cho rằng khả năng dịch chuyển xã hội còn hạn chế là "điều kiện kinh tế và xuất thân xã hội của cha mẹ ảnh hưởng đến thành công", chiếm 43,4%. Xếp sau là "sự phân hóa giữa việc làm tốt và việc làm kém trong thị trường lao động" (17,3%), "quê quán hoặc nơi cư trú ảnh hưởng đến thành công" (13,6%) và "các mối quan hệ xã hội ảnh hưởng đến thành công" (10,6%).

Nhiều người trẻ Hàn cho rằng chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ để cải thiện vị thế xã hội, đặc biệt khi so với tầng lớp "giàu từ trong trứng". Ảnh: Alarmy.

Khi tình trạng phân tầng trong thị trường lao động ngày càng ăn sâu, với sự phân biệt giữa lao động thường xuyên và không thường xuyên, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ hội tiếp cận việc làm cũng bị hạn chế. Điều này củng cố nhận thức rằng sự khác biệt về nguồn lực mà cha mẹ cung cấp sẽ chuyển hóa thành chênh lệch về thành tựu của con cái.

Nhận thức này cũng được phản ánh trong các khảo sát trước đó. Theo khảo sát xã hội của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ người cho rằng thế hệ con cái có khả năng vươn lên các tầng lớp xã hội cao hơn đã giảm nhẹ trong năm 2023 so với năm 2021.

Bên cạnh đó, theo Khảo sát Bảng phúc lợi Hàn Quốc của KIHASA, người tham gia nhìn chung có xu hướng quy nguyên nhân nghèo đói cho các yếu tố cá nhân. Tuy nhiên, trong nhóm người trẻ, nhiều người có xu hướng nhìn nhận nguyên nhân từ các vấn đề mang tính cơ cấu xã hội, như cấu trúc thị trường lao động hoặc cơ hội giáo dục.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của sự hỗ trợ kinh tế - xã hội từ cha mẹ đối với vị thế của con cái, 68% người tham gia cho rằng sự hỗ trợ này "có ảnh hưởng". Chỉ 0,7% trả lời "không có ảnh hưởng", cho thấy quan niệm rằng sự hỗ trợ từ cha mẹ đóng vai trò thiết yếu đối với thành công đang chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, niềm tin vào "nỗ lực cá nhân" vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khi được hỏi về "khả năng cải thiện vị thế kinh tế - xã hội nếu một người nỗ lực", 42,5% người tham gia đánh giá khả năng này ở mức "cao", một tỷ lệ tương đối lớn và vượt xa tỷ lệ có nhận định bi quan rằng khả năng đó ở mức "thấp" (6,8%). Ngay cả khi nhận thức về "nấc thang dịch chuyển xã hội" đang lung lay, người dân vẫn chưa phủ nhận hoàn toàn khả năng thay đổi vị thế nhờ nỗ lực.