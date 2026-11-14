Giới trẻ Hàn Quốc thay đổi thói quen chi tiêu cho sức khỏe

Một quán nhậu đêm vắng khách tại quận Seongbuk, Seoul. Ảnh: Đào Lâm - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, xu hướng chi tiêu của người Hàn Quốc trong độ tuổi 20-30 đang có sự thay đổi đáng kể khi các hoạt động uống rượu thâu đêm dần mất sức hấp dẫn, trong khi nhu cầu dành cho tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh và các hoạt động phục hồi sức khỏe như tắm hơi, xông hơi ngày càng gia tăng.

Theo phân tích dữ liệu giao dịch giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 9/2026 của Samsung Card, đơn vị có 12,23 triệu khách hàng tính đến cuối tháng 9/2026, số lượng giao dịch của khách hàng trong độ tuổi 20-30 tại các cửa hàng đồ gia dụng ở chợ Namdaemun (Seoul) trong tháng 9 tăng gấp 14,8 lần so với tháng 1/2025

Tổng giá trị chi tiêu cũng tăng gấp 4,8 lần trong cùng kỳ. Sự gia tăng này được thúc đẩy một phần bởi sức lan tỏa của mạng xã hội. Các video giới thiệu hành trình mua sắm sáng sớm hoặc khám phá các địa điểm nổi bật trong chợ đang thu hút lượng lớn người xem.

Không chỉ các khu chợ truyền thống, hoạt động chăm sóc sức khỏe cũng đang ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Dữ liệu của Samsung Card cho thấy chi tiêu cho dịch vụ tắm hơi của người trong độ tuổi 20-30 tại Seoul và tỉnh Gyeonggi trong tháng 9 tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp mức tăng duy trì trên 30%, sau khi đạt 33% trong tháng 7 và 34% trong tháng 8.

Các liệu pháp chăm sóc sức khỏe vốn thường được xem là dành cho nhóm trung niên và cao tuổi cũng đang ngày càng thu hút giới trẻ. Số lượng giao dịch tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tắm chăm sóc sức trong tháng 9 tăng gấp 2,6 lần so với tháng 1/2025.

Ở chiều ngược lại, thói quen tụ tập ăn uống khuya đang giảm dần.

Số giao dịch trung bình mỗi người tại các nhà hàng và quán bar trong khung giờ từ 22h00 - 3h00 sáng của nhóm khách hàng 20-30 tuổi giảm từ 7,2 lần trong giai đoạn tháng 1-9/2023 xuống còn 6,4 lần trong cùng giai đoạn năm nay, tiếp nối xu hướng giảm qua từng năm.

Trong khi đó, các hoạt động thể thao ngày càng phổ biến. Từ tháng 1 - 9/2026, tỷ lệ khách hàng 20-30 tuổi sử dụng dịch vụ tại các doanh nghiệp liên quan đến thể thao đạt 19,7%, cao hơn mức 14,3% của nhóm từ 40 tuổi trở lên. Tỷ lệ mua sắm tại các cửa hàng chuyên về chạy bộ tăng 2,36 lần trong vòng 3 năm, đồng thời mức chi tiêu bình quân của mỗi khách hàng tăng thêm 31.000 won (khoảng 23 USD).

Xu hướng hướng tới lối sống lành mạnh cũng thể hiện rõ trong lựa chọn thực phẩm. Khách hàng 20-30 tuổi có khả năng sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng phục vụ bữa ăn lành mạnh như salad và poke bowl cao hơn 22% so với nhóm từ 40 tuổi trở lên. Họ cũng có xu hướng mua sắm trên các nền tảng trực tuyến chuyên bán ức gà và thực phẩm giàu protein nhiều hơn 87%, đồng thời khả năng lựa chọn các sản phẩm ít đường, không đường hoặc giàu protein tại cửa hàng tiện lợi cao hơn 45%.

Đại diện Samsung Card nhận định người trẻ Hàn Quốc đang tích cực đầu tư cho chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất cũng như quá trình phục hồi cả về thể chất và tinh thần thông qua các hoạt động như tắm hơi và ngâm tắm. Theo Samsung Card, hiện tượng này phản ánh sự lan rộng của xu hướng “recoverynomics”, thuật ngữ dùng để chỉ mô hình chi tiêu hướng tới phục hồi và chăm sóc sức khỏe toàn diện.