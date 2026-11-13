Giới trẻ Hàn Quốc 'chê' bia rượu, lựa chọn chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe

Khi dạo quanh khu chợ Namdaemun ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc), cô Kim Seong-eun, một nhân viên văn phòng 28 tuổi, bị thu hút bởi những gian hàng bày bán đủ loại khăn tắm tẩy tế bào chết và sản phẩm massage với màu sắc bắt mắt.

Kim, người có sở thích đi xông hơi, cho biết cô bắt đầu chú ý đến khu chợ này sau khi xem một video Instagram giới thiệu những mặt hàng tương tự và quyết định ghé thăm vào một buổi chiều được nghỉ làm. "Có rất nhiều mặt hàng hợp xu hướng khác để khám phá, trong đó có cả nhẫn ngọc bích, nên việc dạo quanh đây thực sự rất thú vị. Tôi thậm chí còn chọn được quà tặng cho bạn bè”, cô Kim chia sẻ.

Giới trẻ Hàn Quốc nay hào hứng với những khu chợ truyền thống và các sản phẩm chăm sóc cơ thể

Theo phân tích dữ liệu giao dịch của Samsung Card, đơn vị có 12,23 triệu khách hàng sử dụng thẻ, số lượt mua hàng của nhóm người tiêu dùng trẻ (20 - 30 tuổi) tại các cửa hàng đồ gia dụng ở chợ Namdaemun đã tăng gấp 14,8 lần trong tháng 9 so với tháng 1/2025

Tổng số tiền chi tiêu cũng tăng gấp 4,8 lần trong cùng giai đoạn. Bên cạnh đó, phân tích của Samsung Card cũng chỉ ra thêm một danh mục chi tiêu nổi bật khác trong nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, đó là dịch vụ xông hơi, tăng vọt 36% trong tháng 9/2026 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ ba liên tiếp mức tăng trưởng duy trì ở ngưỡng 30%, sau khi tăng 33% trong tháng 7 và 34% trong tháng 8.

Các dịch vụ hồi phục sức khoẻ vốn gắn liền với nhóm trung niên và cao tuổi, như liệu pháp tắm enzyme và cứu ngải bằng ngải cứu, cũng đang thu hút được người tiêu dùng trẻ. Số lượt giao dịch tại các cơ sở cung cấp những dịch vụ này trong tháng 9 đã tăng gấp 2,6 lần so với tháng 1/2025.

Điều này cho thấy, thói quen chi tiêu của người Hàn Quốc trong độ tuổi 20 - 30 đang thay đổi.

Những cuộc nhậu đêm khuya mất dần sức hấp dẫn, trong khi khoản chi cho tập luyện, thực phẩm lành mạnh và các hoạt động hướng đến nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe như xông hơi lại liên tục gia tăng.

Tại Hàn Quốc, số lượt giao dịch trung bình trên mỗi người (ở độ tuổi 20 - 30) tại các nhà hàng và quán bar trong khung giờ từ 22h đến 3h liên tục đi xuống trong thời gian qua

Cụ thể, số lượt giao dịch trung bình trên mỗi người tại các nhà hàng và quán bar trong khung giờ từ 22h đến 3h sáng của nhóm khách hàng trong độ tuổi 20 - 30 đã giảm từ 7,2 lượt trong giai đoạn tháng 1 đến 9/2023 xuống còn 6,4 lượt trong cùng kỳ 2026, tiếp nối xu hướng đi xuống qua từng năm.

Phần chi tiêu giảm bớt cho rượu bia lại được bù đắp sang các khoản mua sắm tại những cơ sở kinh doanh liên quan đến thể thao. Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 9 năm nay, nhóm khách hàng trong độ tuổi 20 - 30 chiếm 19,7% tổng số khách hàng, cao hơn tỷ lệ 14,3% của nhóm từ 40 tuổi trở lên.

Tỷ trọng khách hàng mua sắm tại các cửa hàng chuyên bán sản phẩm chạy bộ đã tăng gấp 2,36 lần trong vòng ba năm, trong khi mức chi tiêu bình quân mỗi người tăng thêm 31.000 won (23 USD).

Về thực phẩm, người tiêu dùng trẻ tuổi ưu tiên các sản phẩm ít đường và giàu protein. Khách hàng trong độ tuổi 20-30 có xu hướng mua sắm tại các nhà hàng chuyên phục vụ thực phẩm lành mạnh như salad và poke bowl cao hơn 22% so với nhóm khách hàng từ 40 tuổi trở lên.

Nhóm này cũng có khả năng mua hàng tại các nhà bán lẻ trực tuyến chuyên cung cấp ức gà và những thực phẩm giàu protein khác cao hơn 87%. Đồng thời, họ thích mua các sản phẩm ít đường, không đường và giàu protein tại cửa hàng tiện lợi cao hơn 45% so với nhóm khách hàng lớn tuổi hơn.

"Người tiêu dùng trong độ tuổi 20-30 đang tích cực đầu tư không chỉ vào chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục mà còn vào quá trình phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần thông qua những hoạt động như xông hơi và tắm ngâm. Điều này phản ánh sự lan rộng của xu hướng 'Recoverynomics' - nền kinh tế phục hồi sức khỏe”, đại diện của Samsung Card kết luận.