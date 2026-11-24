Sáng 24.11, lãnh đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, trong sáng sớm cùng ngày, lượng lớn người dân và du khách (phần lớn là giới trẻ) đã đổ về bán đảo Sơn Trà để đi bộ, chạy bộ, tập thể dục và khám phá thiên nhiên.

Lượng người và phương tiện tăng cao, tập trung vào khung giờ sáng, khiến khu vực trạm gác Yết Kiêu có thời điểm xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng đến việc lưu thông và hoạt động của các phương tiện.

Cung đường đi lên đỉnh bàn cờ trong sáng 24.11 có rất đông người dân và du khách tham quan, đi bộ, chạy bộ và tập thể dục

Trước tình hình này, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham quan, vận động trên bán đảo.

Ban Quản lý đề nghị người dân và du khách đậu, đỗ xe đúng khu vực được hướng dẫn, sắp xếp phương tiện gọn gàng, ngay ngắn, không lấn chiếm lòng đường; không dừng, đỗ tùy tiện dọc hai bên đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến lối ra vào chốt trực.

Người tham quan cần chấp hành hướng dẫn điều tiết của nhân viên trực chốt, chủ động di chuyển phương tiện đến vị trí phù hợp khi khu vực đỗ xe quá tải.

Đối với xe dịch vụ và ô tô từ 16 chỗ trở lên, chỉ được dừng tại chốt trực để đón, trả khách, sau đó di chuyển xuống khu vực phía dưới chân núi, không đậu, đỗ chờ khách tại khu vực trạm gác.

Bên cạnh việc bảo đảm trật tự giao thông, Ban Quản lý cũng lưu ý người dân và du khách chuẩn bị sức khỏe trước khi tham gia các hoạt động trekking, hiking. Theo đó, cần ăn uống đầy đủ, không nhịn ăn hoặc bỏ bữa trước khi vận động; mang theo đủ nước uống và thực phẩm bổ sung năng lượng cần thiết.

Người tham gia cần lựa chọn quãng đường, cường độ vận động phù hợp với thể trạng, chủ động nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, hoa mắt, vã mồ hôi, run tay chân hoặc mệt lả, cần dừng vận động, nghỉ ngơi và nhờ người hỗ trợ.

Trường hợp ngất xỉu, co giật hoặc có biểu hiện sức khỏe nghiêm trọng, cần gọi cấp cứu 115 hoặc thông báo cho nhân viên Ban Quản lý để được hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, không tự ý cho người bất tỉnh hoặc đang co giật ăn, uống.

Ban Quản lý mong muốn mỗi người dân, du khách cùng phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn và môi trường du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Ban Quản lý cũng khuyến cáo người dân, du khách ưu tiên di chuyển theo nhóm, hạn chế đi một mình tại các cung đường xa; không tự ý tách đoàn hoặc đi vào những khu vực không được phép tham quan.

Đồng thời, cần chủ động sắp xếp thời gian tham quan, tránh tập trung phương tiện quá đông vào cùng một thời điểm, nhất là trong khung giờ sáng. Đặc biệt, phải giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi và không cho động vật hoang dã ăn.

Bán đảo Sơn Trà là điểm đến thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng và nhiều cung đường trải nghiệm hấp dẫn. Việc ngày càng có nhiều người lựa chọn đi bộ, chạy bộ, trekking, hiking để khám phá bán đảo góp phần làm phong phú các hoạt động du lịch trải nghiệm tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, lượng người tăng nhanh cũng đặt ra yêu cầu về ý thức chấp hành quy định, bảo đảm an toàn giao thông và chủ động bảo vệ sức khỏe trong quá trình tham quan.

Mỗi người dân và du khách cùng nâng cao ý thức chấp hành quy định, chủ động bảo vệ sức khỏe và phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ để góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và môi trường du lịch tại bán đảo Sơn Trà.