Giới trẻ chi chục triệu đồng đi concert: Không tiếc, kỷ niệm mới là vô giá!

Đã có concert thì không thể thiếu những chủ đề xoáy vào "cách người trẻ đi concert".

Mùa concert lại đến, khán giả Việt lại lần lượt lên kế hoạch ngân sách để "đu idol" trọn vẹn từ trong đến ngoài nước. Thế nhưng, xung quanh đó vẫn tồn tại những quan điểm trái chiều về việc giới trẻ "vung tay quá trán" chỉ để đổi lấy vài giờ xem ca nhạc hay gặp gỡ nghệ sĩ. Nhất là trong dịp cuối năm này khi "văn hóa concert" tiếp tục nở rộ mạnh mẽ, với gần đây nhất là hai đêm diễn của nhóm nhạc BIGBANG tại Hà Nội thì những cuộc tranh luận này càng thêm rầm rộ.

Vẫn một chủ đề cũ được nói đi, bàn lại suốt hơn thập kỷ.

Thực chất, tranh luận này đã tồn tại suốt hơn 1 thập kỷ qua kể từ khi văn hóa idol dần du nhập và phổ biến trong giới trẻ Việt Nam. Thời điểm 10 năm trước, thế hệ 9X trở thành tâm điểm của những quan điểm trái chiều từ nhiều thế hệ, với chủ đề từ số tiền bỏ ra để xem hòa nhạc cho đến thời gian, công sức dành cho những dự án chào đón, chúc mừng thần tượng. Đến thời điểm hiện nay, câu chuyện này chuyển sang Gen Z, nhưng còn gắn với mức lương. Một số ý kiến cho rằng đôi khi con số cần phải chi cho một đêm concert vượt cả lương tháng nhưng vì sao các bạn trẻ vẫn sẵn lòng đầu tư.

Với một số bạn trẻ mà nhà Hoa có cơ hội trao đổi, chi phí chưa bao giờ là vấn đề to lớn nhất. Bởi lẽ theo một số quan điểm của các bạn, có những thứ còn đáng giá hơn cả. Bạn Đ.Hải (sinh năm 1997) vừa hoàn thành chuyến tham dự concert của The Weeknd tại Singapore, với con số bỏ ra là hơn chục triệu (gồm giá vé tham dự, vé máy bay khứ hồi và khách sạn, chưa tính tiền chi tiêu hằng ngày). Bạn chia sẻ: "So với mức lương tháng, con số này không thấp nhưng vẫn trong tầm chấp nhận được. Quan trọng là cơ hội xem The Weeknd có thể không đến lần thứ hai. Tiền kiếm lại vẫn được nhưng kỷ niệm, trải nghiệm thì chưa chắc".

Với nhiều người trẻ, đi concert cũng là một cách trải nghiệm cuộc sống. Ảnh: NVCC

Đó cũng là câu chuyện của bạn Minh Khôi (sinh năm 1997)khi mỗi năm, bạn đều chi hơn chục triệu đồng để tham gia concert tại nước ngoài. "Mình đã từng đi concert của BLACKPINK, Taylor Swift, Lady GaGa, gần đây nhất có Bruno Mars và The Weeknd. Riêng mình vẫn thích nhất đi chặng Singapore, chi phí sẽ hơi nhỉnh hơn so với thị trường khác nhưng chất lượng sân khấu, dịch vụ vô cùng tốt. Mình chưa từng hối hận khi tham dự những đêm diễn này", bạn chia sẻ.

Bạn Minh Khôi ưu tiên điểm đến Singapore bởi chất lượng dịch vụ cao. Ảnh: NVCC.

Còn với bạn Thanh (26 tuổi), Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh và Tinh Hà "Say Hi" gần đây là những lựa chọn quốc nội của bạn. Nhờ đi trong nước và ngay tại TP.HCM - nơi bạn sinh sống, bạn tiết kiệm được kha khá chi phí đi lại, ăn ở, nhưng vẫn chi ra trên dưới 5 triệu đồng cho giá vé. Thanh cho biết: "Kỉ niệm với idol và bạn bè, thỏa đam mê nghe nhạc là điều mình thích nhất. Mỗi lần đi, mình đều có thêm bạn mới".

Concert giờ đây là nơi giới trẻ tìm thấy nhau và kết nối. Ảnh: NVCC

Với người trẻ hiện nay, sức khỏe tinh thần dần trở thành yếu tố quan trọng trong đời sống. Một khoảnh khắc vỡ òa khi thấy thần tượng trên sân khấu, hay được hòa giọng chung với những người hâm mộ chung một sở thích là "liều thuốc chữa lành" hiệu quả trước bộn bề cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều có cuộc sống và cách hướng đến hạnh phúc đáng để tôn trọng. Việc giới trẻ chi mạnh để đổi lại những dịch vụ giải trí chất lượng không chỉ tốt cho bản thân, mà có thể "kích cầu" những khía cạnh khác như du lịch và giao lưu văn hóa, giúp Việt Nam được biết đến, chú trọng nhiều hơn trên bản đồ của các nghệ sĩ và bạn bè quốc tế.