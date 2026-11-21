Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu những tổn thương thể chất tích tụ trong giai đoạn học tập cường độ cao không được xử lý kịp thời, chúng có thể dẫn đến các bệnh lý cơ xương khớp mãn tính, chẳng hạn như vẹo cột sống vô căn, hội chứng ống cổ tay hoặc hội chứng đau cơ mạc.

Nếu hai vai của bạn không cân bằng (bên cao bên thấp), hãy cân nhắc đến khả năng mắc chứng ‘vẹo cột sống vô căn’

Chứng vẹo cột sống, tình trạng cột sống bị cong sang một bên kèm theo biến dạng xoay, là một vấn đề sức khỏe mà thanh thiếu niên, những người vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cần đặc biệt lưu tâm. Chứng vẹo cột sống vô căn, thường xuất hiện ở tuổi thiếu niên, thường không có nguyên nhân rõ ràng. Do độ cong của cột sống có thể tiến triển song hành với quá trình tăng trưởng, nên việc phát hiện sớm và theo dõi liên tục là vô cùng cần thiết.

Khi ngồi trên ghế, cần ngồi sát về phía sau, giữ phần lưng dưới thẳng. Sách hoặc màn hình máy tính nên được đặt ở độ cao phù hợp để tránh việc phải cúi đầu về phía trước quá mức. Khi mang cặp sách nặng, nên sử dụng cả hai quai đeo thay vì chỉ đeo một bên, giúp phân bổ trọng lượng đồng đều hơn.

Tình trạng tê ở ngón cái và ngón trỏ vào ban đêm có thể là dấu hiệu của hội chứng ống cổ tay

Việc viết lách trong thời gian dài hoặc sử dụng điện thoại thông minh và máy tính lặp đi lặp lại có thể dẫn đến hội chứng ống cổ tay, tình trạng dây thần kinh giữa bị chèn ép bên trong ống cổ tay, một đường hầm hẹp nằm ở phía trước cổ tay. Các triệu chứng chính bao gồm tê bì và mất cảm giác ở ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và một phần ngón áp út. Trong một số trường hợp, tình trạng tê có thể nghiêm trọng đến mức khiến người bệnh thức giấc khi đang ngủ, hoặc các cơ ở ngón cái có thể bị yếu đi, gây khó khăn cho việc cầm nắm đồ vật.

Để phòng ngừa hội chứng này, tốt nhất bạn nên giữ cổ tay ở vị trí trung tính, không gập lại khi viết hoặc sử dụng các thiết bị điện tử. Ngoài ra, cần tránh thói quen tì cổ tay lên cạnh bàn trong thời gian dài. Đồng thời, nên thường xuyên tạm nghỉ để thả lỏng, nhẹ nhàng lắc cổ tay và các ngón tay.

Hãy dành 5 phút nghỉ ngơi sau mỗi 50 phút ngồi làm việc hoặc học tập để giải tỏa căng thẳng cho các cơ vùng cổ và vai. Việc học tập trong thời gian dài với tư thế đầu hướng về phía trước hoặc vai gù xuống có thể dễ dàng dẫn đến hội chứng đau cơ mạc (myofascial pain syndrome). Tình trạng này đặc trưng bởi sự xuất hiện của các "điểm kích hoạt" (trigger points), những vùng cơ bị căng cứng gây ra cảm giác đau nhức ở cổ, vai và lưng. Người mắc hội chứng này thường cảm thấy đau nhói dữ dội khi ấn vào vùng bị ảnh hưởng, hoặc xuất hiện những cơn đau âm ỉ lan sang các khu vực lân cận.

Để phòng ngừa hội chứng đau cơ mạc, bạn nên đứng dậy sau mỗi 50 phút ngồi để đi lại hoặc thực hiện các động tác giãn cơ vùng cổ, vai và thắt lưng. Việc kết hợp các bài tập vận động nhẹ nhàng, như đi bộ, squat (đứng lên ngồi xuống) hoặc chống đẩy vào tường, vào thói quen hằng ngày (ví dụ: trên đường đến trường hoặc sau các bữa ăn) cũng mang lại hiệu quả tốt. Ngoài ra, vì thiếu ngủ có thể làm tăng độ nhạy cảm với cơn đau, bạn nên duy trì thói quen ngủ điều độ bằng cách hạn chế tiêu thụ caffeine vào buổi tối và tránh sử dụng điện thoại thông minh ngay trước khi đi ngủ.

GS Lee Sang-hyun, cũng thuộc Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình tại Bệnh viện ĐH Nữ giới Ewha ở Seoul, nhấn mạnh: "Khi tập trung học tập, chúng ta rất dễ vô thức khom vai hoặc rướn cổ về phía trước trong thời gian dài. Việc duy trì một tư thế cố định trong thời gian dài sẽ gây áp lực lên các cơ, vì vậy điều quan trọng là phải thường xuyên thay đổi tư thế và vận động nhẹ nhàng để giúp giải tỏa tình trạng căng cơ".