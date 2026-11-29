Ảnh minh họa

Tại hội nghị về chủ đề “Toán học trong kỷ nguyên AI” do Hội Hoàng gia Anh tổ chức mới đây, các nhà toán học và chuyên gia đã cùng thảo luận về những tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo đối với lĩnh vực toán học. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh AI liên tiếp đưa ra lời giải cho nhiều bài toán khó, làm dấy lên những tranh luận về phương pháp nghiên cứu, vai trò của nhà toán học và giá trị của tư duy con người.

Sức ép chưa từng có

Trước thềm cuộc họp, OpenAI đã gây chấn động giới toán học khi tuyên bố giải quyết bài toán Navier-Stokes, một vấn đề liên quan đến mô tả dòng chảy chất lỏng. Tiếp đó, công ty công bố hơn 700 bài báo, tuyên bố đưa ra lời giải cho thêm 300 bài toán toán học chưa được giải quyết.

“Cảm giác như chúng tôi đang ở trong một tình huống thảm khốc. Có quá nhiều bài báo thuộc quá nhiều lĩnh vực toán học. Cảm giác như chúng tôi gần như bị bao vây.” Giáo sư Jon Keating, nhà toán học tại Đại học Oxford và là người đồng tổ chức cuộc họp, cho biết.

Sức ép tiếp tục gia tăng khi Anthropic tuyên bố đã tìm ra lời giải có sự hỗ trợ của AI cho giả thuyết Riemann, bài toán tồn tại hơn 160 năm. Lời giải được công bố bằng ngôn ngữ lập trình Lean, công cụ được thiết kế để kiểm chứng các chứng minh toán học, với khoảng 17 triệu dòng mã, tương đương 250.000 trang. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chuyên gia hiện đang tìm cách giải mã công trình này.

Sự thay đổi đặc biệt gây lo ngại cho các nhà nghiên cứu trẻ, những người đang chứng kiến cách thức làm toán truyền thống bị thách thức. Trong thời gian dài, năng lực của một nhà toán học thường được đánh giá qua khả năng giải quyết các vấn đề khó và chứng minh những định lý mới.

Những thành tựu đó cũng là căn cứ quan trọng trong tuyển dụng và phát triển sự nghiệp học thuật. Tuy nhiên, khi AI có thể đưa ra lời giải với tốc độ vượt xa con người, tiêu chí đánh giá này không còn giữ nguyên ý nghĩa.

Nhìn từ bên ngoài, những biến động trong giới toán học có thể dường như chỉ là vấn đề nội bộ của một lĩnh vực chuyên môn. Nhưng câu chuyện đặt ra những câu hỏi rộng lớn hơn về vai trò của tư duy con người trong thời đại AI.

Một trong những khác biệt đáng chú ý giữa cách làm toán của con người và AI nằm ở cách trình bày chứng minh. Các nhà toán học có thể dành hàng tháng trời để trau chuốt một chứng minh, tìm cách diễn đạt sao cho ngắn gọn, dễ hiểu và trang nhã. Quá trình đó không chỉ nhằm đưa ra đáp án mà còn giúp làm sáng tỏ bản chất của vấn đề.

Trong khi đó, các chứng minh do AI tạo ra thường rất dài và phức tạp, khiến người đọc khó nhận diện ý tưởng cốt lõi.

Theo Giáo sư Bryna Kra, nhà toán học tại Đại học Northwestern và cựu Chủ tịch Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ, điều này không quá bất ngờ bởi các mô hình AI được huấn luyện để tìm ra câu trả lời, chứ không phải để giúp con người hiểu câu trả lời đó.

Tìm lại ý nghĩa của việc làm toán

Trước sự thay đổi này, nhiều nhà toán học cho rằng cách đánh giá năng lực và thành tựu nghiên cứu cần được xem xét lại. Nếu một định lý có thể được chứng minh bằng AI, trong khi người công bố không thực sự hiểu cách lời giải được tạo ra, việc chỉ dựa vào số lượng định lý được chứng minh sẽ không còn phản ánh đầy đủ năng lực toán học.

Dù vậy, không phải tất cả đều cho rằng AI sẽ lấy đi niềm vui nghiên cứu. GS Nestor Guillen tại Đại học New York nhận định: “Giải quyết vấn đề sẽ không biến mất, đó là một phần bản chất con người. Điều đó giống như việc nói rằng mọi người sẽ ngừng nhảy múa, sáng tác nhạc hay viết thơ vậy.”

Theo GS Guillen, mối đe dọa không hẳn đến từ bản thân AI mà từ cách các công ty công nghệ sử dụng và quảng bá công nghệ này. Ông cho rằng OpenAI và Anthropic đang gây ra “tác hại to lớn” cho các ngành nghề bằng cách “khai thác giá trị từ tài năng, công sức và tình yêu” mà mọi người dành cho công việc của mình.

Ông cũng lo ngại những tuyên bố về khả năng thay thế con người có thể khiến các nhà toán học rời bỏ lĩnh vực này, đúng vào thời điểm chuyên môn của họ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để hiểu và kiểm soát AI.

GS Guillen ví những chứng minh do AI tạo ra như những chất mới mà các nhà khoa học đang vội vàng tìm hiểu. Nếu thiếu chuyên môn, người ta khó có thể hiểu được chúng. Nhưng với kiến thức nền tảng, các nhà toán học có thể khai thác giá trị của những lời giải ấy, giống như việc cẩn thận loại bỏ đá xung quanh một viên đá quý.

Trong khi đó, GS Duminil-Copin từng bật khóc khi OpenAI công bố hàng loạt bài báo vào tháng 10, bởi nhiều vấn đề ông đang nghiên cứu đã được giải quyết ngay lập tức. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn nhận rằng AI không thể thay thế toàn bộ vai trò của con người trong toán học.

“Tôi không cảm thấy bị hạ thấp. Vẫn còn rất nhiều việc con người phải làm trong lĩnh vực toán học. Khi ngôi nhà của bạn bị phá hủy hoàn toàn, tất nhiên bạn sẽ khóc, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không xây dựng một ngôi nhà khác đẹp không kém.” ông nói.

Theo ông Duminil-Copin, đây cũng là cơ hội để các nhà toán học trở lại với một trong những nhiệm vụ căn bản của lĩnh vực: Truyền bá kiến thức, giúp những hiểu biết toán học được tiếp cận rộng rãi hơn trong các ngành khoa học, giáo dục và công chúng.