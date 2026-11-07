Giới tinh hoa AI châu Á mất 18 tỷ USD vì cổ phiếu chip lao dốc

Ông Jensen Huang chụp ảnh cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc tại Seoul ngày 5/6/2026. Ảnh: Reuters.

Làn sóng bán tháo tại châu Á diễn ra sau phiên lao dốc trên Phố Wall, khi Nasdaq Composite giảm 5,5%, Philadelphia Semiconductor Index mất 12,2%. Lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI và khả năng sinh lời từ các khoản chi khổng lồ cho trung tâm dữ liệu khiến tâm lý nhà đầu tư xấu đi, theo CNBC.

Tại Hàn Quốc, SK Hynix giảm 10,44%, Samsung Electronics mất 6,35%, còn LG Innotek và LG Display lần lượt giảm 7,02% và 4,45%.

Tại Nhật Bản, Advantest giảm 4,99%, Tokyo Electron mất hơn 5%, SoftBank Group giảm 10,83%. Kioxia Holdings và Renesas Electronics cũng lần lượt mất 8,72% và 5,74%.

Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi đợt bán tháo trong khu vực, với chỉ số STAR Market tập trung vào công nghệ và chỉ số Trí tuệ Nhân tạo ChiNext đều giảm hơn 4%. Tại Đài Loan, TSMC giảm 4,69%.

Các tỷ phú AI châu Á mất hơn 18 tỷ USD

Theo Bloomberg Billionaires Index, tổng tài sản của 22 tỷ phú đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, thuộc nhóm 500 người giàu nhất thế giới, có thời điểm giảm hơn 21 tỷ USD tính đến 10h sáng 6/11 (giờ Hong Kong). Sau đó, mức giảm thu hẹp còn hơn 18 tỷ USD.

Riêng Masayoshi Son - nhà sáng lập SoftBank - mất khoảng 3,9 tỷ USD, khiến tài sản còn lại khoảng 29 tỷ USD.

Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank Group. Ảnh: Bloomberg.

Nhóm chịu tác động mạnh chủ yếu là những người có tài sản gắn với các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng và phát triển hạ tầng AI.

Ngoài nhóm trên, trong số những tỷ phú mất ít nhất 1 tỷ USD có Takemitsu Takizaki, nhà sáng lập hãng sản xuất cảm biến điện tử Keyence, và Jason Chang, người giàu nhất Singapore, có tài sản gắn với ASE Technology Holding- doanh nghiệp chuyên lắp ráp và đóng gói chip bán dẫn.

Gia đình Jay Y. Lee, Chủ tịch Samsung Electronics, cũng chứng kiến tài sản giảm tổng cộng khoảng 2,5 tỷ USD. Khoản thua lỗ này được tính trên tài sản của ông Lee cùng mẹ và chị gái, những thành viên thuộc một trong những gia đình giàu có nhất châu Á. Áp lực trên thị trường không chỉ ảnh hưởng đến các tỷ phú mà còn lan sang giới đầu tư chuyên nghiệp.

Trong tháng 10, các quỹ phòng hộ như Tiger Global Management và Whale Rock Capital Management cũng chịu ảnh hưởng từ những lo ngại về hiệu quả đầu tư AI và biến động thị trường.

Tại châu Á, nhiều khách hàng giàu có của các công ty môi giới chứng khoán ở Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) phải đối mặt với yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm cho các khoản vay đầu tư sử dụng đòn bẩy (margin call), theo những người am hiểu vấn đề.

Một trong những nguyên nhân khiến tâm lý nhà đầu tư xấu đi là lo ngại Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát có thể siết chặt hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu. Đây là lĩnh vực đóng vai trò nền tảng trong việc phát triển và vận hành các hệ thống AI.

Những lo ngại này tiếp tục gây sức ép lên cổ phiếu công nghệ châu Á trong phiên thứ Sáu, nối dài đợt điều chỉnh đã khiến Nasdaq 100 mất tới 2.300 tỷ USD vốn hóa thị trường. Đà giảm cũng làm chững lại quá trình gia tăng tài sản của giới tỷ phú công nghệ sau một thời gian hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI. Trước đó, nhóm này từng chiếm 36% tổng tài sản của các tỷ phú trong Bloomberg Billionaires Index.

Tỷ phú Jensen Huang rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới

Tính đến ngày 5/11, tài sản ròng của CEO Nvidia Jensen Huang giảm 15,1 tỷ USD, xuống còn 150,9 tỷ USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ. Mức sụt giảm này khiến ông tụt từ vị trí thứ 9 xuống thứ 13 trong Bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg.

Những tỷ phú khác cũng chịu thiệt hại nặng nề gồm ông chủ SpaceX, Elon Musk, và đồng sáng lập Oracle Larry Ellison với mức sụt giảm tài sản lần lượt là 79,7 tỷ USD và 10,1 tỷ USD.

CEO Nvidia - ông Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg.

Cổ phiếu Nvidia giảm 9,3%, mức sâu nhất kể từ tháng 1/2025. Trong khi đó, SpaceX mất 9% và Oracle giảm 6,9%.

Cả ba tỷ phú, đặc biệt là Jensen Huang, đều chịu tác động từ làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng.

Trong phiên 5/11, tổng tài sản của 500 người trong Bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg giảm 185 tỷ USD. Đây là mức sụt giảm trong một ngày lớn thứ 14 kể từ khi bảng xếp hạng được công bố năm 2012.

Đà giảm diễn ra sau giai đoạn các tỷ phú công nghệ được kỳ vọng ghi nhận mức tăng tài sản kỷ lục trong năm nay. Nhờ sự bùng nổ của AI, nhóm này hiện chiếm 36% tổng tài sản của các tỷ phú trong bảng xếp hạng.

Đầu tháng 10, Nvidia từng tiến gần mốc vốn hóa 6.000 tỷ USD, qua đó có cơ hội trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt giá trị này. Tuy nhiên, cổ phiếu công nghệ liên tục biến động trong tháng 11 khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI, trong bối cảnh nhiều tập đoàn lớn công bố kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Tạp chí Forbes cho biết theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II tài khóa 2027, Nvidia ghi nhận doanh thu 89 tỷ USD từ mảng trung tâm dữ liệu, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 92% tổng doanh thu.

Bên cạnh những lo ngại về hiệu quả đầu tư AI, kết quả cuộc bầu cử ngày 4/11 cũng làm gia tăng tâm lý bất an trên thị trường, tạo thêm sức ép lên Nvidia sau nhiều tuần cổ phiếu công nghệ biến động mạnh.

Theo The Wall Street Journal, những trở ngại về chính sách và sự phản đối của cộng đồng đang khiến các công ty công nghệ, trong đó có OpenAI, Meta và Anthropic phải tính toán lại chiến lược phát triển trung tâm dữ liệu.

Một số doanh nghiệp cân nhắc chuyển dự án ra nước ngoài hoặc tận dụng các cơ sở hiện có, đồng thời tăng đối thoại với chính quyền và người dân địa phương để bảo vệ kế hoạch đầu tư.