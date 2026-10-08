Giới thực vật học Trung Quốc và Hoa Kỳ ký sáng kiến hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu

Theo đề xuất chung của hai hội, khoa học thực vật giữ vai trò then chốt trong việc giải quyết các vấn đề sinh thái toàn cầu

Văn kiện được ký kết tại Hội nghị Thực vật học Trung Quốc và Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 19 đến 23/9/2026 tại Thái An, thu hút hàng trăm chuyên gia đến từ hai nước. Theo đề xuất chung của hai hội, khoa học thực vật giữ vai trò then chốt trong việc giải quyết các vấn đề sinh thái toàn cầu, nhất là khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới hệ sinh thái và sản xuất.

Theo Hội Thực vật học Trung Quốc , hội nghị hướng tới mục tiêu làm sâu sắc thêm hoạt động trao đổi, hợp tác về thực vật học giữa hai quốc gia, đồng thời thiết lập một nền tảng quốc tế thúc đẩy sự tích hợp liên ngành trong khoa học thực vật. Viện Khoa học Trung Quốc cũng tham gia sự kiện. Các nội dung trọng tâm được thảo luận gồm bảo tồn đa dạng sinh học thực vật, công nghệ sinh học thực vật, ứng phó với biến đổi khí hậu và khả năng triển khai một siêu dự án quốc tế về thực vật.

Theo Hội Thực vật học Trung Quốc , hội nghị hướng tới mục tiêu làm sâu sắc thêm hoạt động trao đổi, hợp tác về thực vật học giữa hai quốc gia

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác trong công nghệ sinh học thực vật và nghiên cứu khí hậu có ý nghĩa quan trọng. Những tiến bộ trong lĩnh vực này là nền tảng để phát triển giống cây trồng thích ứng với hạn hán, nắng nóng và thời tiết cực đoan, góp phần bảo đảm an ninh lương thực trước sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu. Công tác bảo tồn nguồn gen thực vật hoang dã cũng là nguồn vật liệu quý cho chọn tạo giống trong tương lai.

Sáng kiến được ký kết trong bối cảnh quan hệ khoa học giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trải qua nhiều thăng trầm thời gian qua

Sáng kiến được ký kết trong bối cảnh quan hệ khoa học giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trải qua nhiều thăng trầm thời gian qua. Việc giới thực vật học hai nước tìm được tiếng nói chung cho thấy hợp tác khoa học vẫn có dư địa phát triển ở những lĩnh vực mang tính toàn cầu như môi trường, khí hậu và lương thực.