Giới thiệu về 4 chức sắc Phật giáo được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”

Ngày 31/05/2010, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Theo đó, danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” là hình thức biểu dương, khen thưởng cao quý của UBND TP. Hà Nội tặng cá nhân có thành tích xuất sắc, ưu tú nhất trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, có đóng góp đặc biệt cho Thủ đô và đất nước…

Thời gian xét tặng Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được tính từ thời điểm xét chọn năm trước đến thời điểm xét chọn năm sau vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).

Điều 4. Số lượng khen thưởng

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất mỗi năm 1 lần với số lượng không quá 10 cá nhân trong một năm.

(Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng Hòa thượng Thích Thanh Nhã. Ảnh: Thành Thái, báo Hà Nội Mới).

Từ năm 2010 đến nay, để ghi nhận những đóng góp đối với Đạo pháp và xây dựng Thủ đô Hà Nội- “Thành phố vì hòa bình”, UBND TP. Hà Nội đã trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 4 chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thể:

1. Ni trưởng Thích Đàm Lan, sinh năm 1956 tại Hải Phòng. Tham gia Ủy viên Thường trực HĐTS T.Ư -GHPGVN, Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư - GHPGVN đặc trách Ni giới các tỉnh phía Bắc, Phó trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội T.Ư - GHPGVN. Năm được tặng danh hiệu: 2011.

2. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, sinh năm 1956 tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Đương kim Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư - GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội. Năm được tặng danh hiệu: 2021.

3. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, sinh năm 1952 tại xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình. Đương kim Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS - GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư - GHPGVN; Năm được tặng danh hiệu: 2022.

4. Hòa thượng Thích Thanh Nhã, sinh năm 1950 tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên. Đương kim Ủy viên Ban Thường trực, Chánh Văn phòng HĐCM - GHPGVN. Năm được tặng danh hiệu: 2026

Tác giả tổng hợp và giới thiệu một số thông tin của các chức sắc trên đến quý bạn đọc như sau:

- Hạt giống Bồ- đề sớm nảy nở nên 04 vị Giáo phẩm trên đều xuất gia đầu Phật trước năm 1975 và tu học tại các chốn tổ lớn của Phật giáo miền Bắc;

- 4 vị đều là tăng, ni sinh khóa I (niên khóa 1981- 1985)- Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội).

- ¾ vị thuộc Sơn môn Bồ Đề (Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Ni trưởng Thích Đàm Lan).

- Về tham gia lãnh đạo Phật giáo Thủ đô:

+ HT.Thích Bảo Nghiêm hiện đương kim Trưởng BTS - GHPGVN TP.Hà Nội (từ năm 2008 đến nay)

+ HT.Thích Thanh Nhã: nguyên Phó trưởng BTS - GHPGVN TP.Hà Nội kiêm Trưởng ban Nghi lễ, nguyên Trưởng BTS - GHPGVN quận Tây Hồ;

+ Ni trưởng Thích Đàm Lan: nguyên Ủy viên thường trực BTS - GHPGVN TP.Hà Nội kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội, nguyên Trưởng BTS - GHPGVN quận Long Biên;

- Tham gia công tác Giáo dục Phật học- đào tạo Tăng tài cho Giáo hội:

+ HT.Thích Bảo Nghiêm: từng tham gia Phó viện trưởng kiêm Trưởng khoa Luận tạng và Phật giáo Sử, Học viện Phật giáo Việt Nam; Phó Hiệu trưởng Trường TCPH Hà Nội từ khóa I- V (từ năm 1989- 2010).

+ HT.Thích Thanh Nhã: từng tham gia Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội;

+ Ni trưởng Thích Đàm Lan: tham gia Giảng sư Trường Trung cấp Phật học Hà Nội.

- Tham gia Hội đồng Giới sư: từ năm 1990 đến nay, 04 vị đều tham gia Hội đồng Giới sư truyền trao giới Châu tuệ mệnh cho hàng hậu học của Phật giáo Thủ đô và các tỉnh như Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh…

- Về Tấn phong Giáo phẩm:

+ Năm 2012: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012- 2017 tấn phong giáo phẩm Hòa thượng đối với các Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu, Thượng tọa Thích Thanh Nhã và Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm;

+ Năm 2022: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022- 2027 tấn phong giáo phẩm Ni trưởng đối với Ni sư Thích Đàm Lan.

- Trụ xứ trụ trì:

+ Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu: tham gia trụ trì Tùng lâm Quán sứ- trụ sở Văn phòng 1- Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng thời là Cơ sở An cư kết hạ của Trung ương Giáo hội. Ngài kiêm nhiệm trụ trì chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc- tỉnh Ninh Bình;

+ Hòa thượng Thích Thanh Nhã: trụ trì Tổ đình Trấn Quốc- là ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất của Thăng Long - Hà Nội và cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Việt Nam. Tại chùa có cây Bồ- đề do TS. Rajendra Prasad - Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vào tháng 3/1959.

+ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: trụ trì chùa Lý triều Quốc sư và chùa Bằng (Linh Tiên tự). Chùa Bằng là Trung tâm Hoằng pháp của Đạo tràng Pháp hoa miền Bắc và thường xuyên tổ chức các Khóa tu mùa hè cho học sinh và sinh viên Thủ đô;

+ Ni trưởng Thích Đàm Lan: trụ trì chùa Bồ Đề- phường Long Biên, nơi đây là mái ấm chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (người già neo đơn và các em nhỏ mồ côi); chùa Bồ Đề còn là cơ sở An cư kết hạ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội.

- Về tham gia cơ quan dân cử:

+ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: tham gia Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội các khóa 1999- 2004 và 2004- 2011; tham gia Đại biểu Quốc hội các khóa 2016- 2021, 2021- 2026 và 2026- 2031; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội;

+ 03 vị còn lại tham gia Ủy viên Ủy ban TƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội.

- về Học vị: ¾ chức sắc đạt học vị Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia .

- về các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước:

+ Huân chương Độc lập: tặng thưởng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (năm 2011 và 2017), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (năm 2021);

+ Huân chương Đại đoàn kết dân tộc: tặng thưởng 04 vị;

+ Huân chương Lao động hạng Ba: tặng thưởng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (năm 2017), Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (năm 2021). 4 vị Giáo phẩm trên được UBND TP.Hà Nội vinh danh thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của các Chức sắc Phật giáo đối với đời sống văn hóa, xã hội Thủ đô, thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong suốt 45 năm qua (1981- 2026).

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Tài liệu tham khảo:

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Tác giả: Nghiêm Văn Hợp