Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Chương trình có sự tham dự của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực nhiều nước, cùng đại diện giới học thuật, truyền thông, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế của Việt Nam tại New York.

Tại sự kiện, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc giới thiệu lịch sử và những nét đặc sắc của văn hóa cà-phê Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và kết nối giữa các quốc gia, dân tộc.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ, từ một loại cây được du nhập vào Việt Nam cách đây gần 170 năm, cà-phê ngày nay đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực, mang đậm dấu ấn văn hóa và sức sáng tạo của người Việt Nam. Đặc biệt, hạt cà-phê Robusta với sức sống bền bỉ, khả năng thích ứng trước điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cũng phần nào phản ánh tinh thần kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên của con người Việt Nam.

Đại sứ cho biết, sự kiện cũng nhằm hưởng ứng sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững 2027-2036” do Việt Nam khởi xướng và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2026.

Quang cảnh sự kiện giao lưu văn hóa “Một tách cà-phê Việt Nam - Cà-phê, văn hóa và kết nối”. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Điểm nhấn của chương trình là trải nghiệm “Thiền Cà-phê” do các chuyên gia của Trung Nguyên Legend hướng dẫn. Các khách mời trực tiếp tìm hiểu cách pha cà-phê phin truyền thống, thực hành các động tác thư giãn, thưởng thức cà-phê trong không gian tĩnh lặng và trao đổi về những nét đặc sắc trong văn hóa cà-phê của các quốc gia.

Nhân dịp này, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng chính thức khai trương “Góc Cà-phê Việt Nam” tại trụ sở, nhằm tạo thêm không gian giao lưu, giới thiệu văn hóa cà-phê Việt Nam và tăng cường kết nối với bạn bè quốc tế.