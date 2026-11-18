Ẩm thực Việt Nam để lại ấn tượng đối với bạn bè quốc tế (Ảnh: DUY TOÀN).

Các đại biểu tham dự Tiệc trà ngoại giao 2026. (Ảnh: MINH ĐỨC).

Ngày 18/11, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Tiệc trà ngoại giao 2026 do Bộ Ngoại giao Lào tổ chức. Đây là hoạt động giao lưu thường niên có ý nghĩa, dành cho nữ cán bộ ngoại giao, cán bộ đối ngoại của Lào, phu nhân cán bộ các Cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Lào, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Lào với cộng đồng ngoại giao đoàn, đồng thời tạo cơ hội để các quốc gia quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những nét văn hóa đặc sắc của mình.

Tham gia Tiệc trà ngoại giao 2026 với chủ đề “Tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam”, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã mang đến không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, sản phẩm và ẩm thực truyền thống, góp phần quảng bá nét đặc sắc, tinh tế trong văn hóa ẩm thực Việt Nam tới Lào và bạn bè quốc tế.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Việt Nam thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. (Ảnh: DUY TOÀN).

Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam được trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm, sách báo, sản phẩm nghệ thuật cùng những nguyên liệu, gia vị đặc trưng trong ẩm thực ba miền và các mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam. Đặc biệt, không gian trưng bày được bài trí hài hòa với những hình ảnh minh họa sinh động về nguyên liệu, gia vị, gốm sứ và ẩm thực ba miền, làm nổi bật sự phong phú, đa dạng và tinh tế của nền ẩm thực Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, gian hàng ẩm thực Việt Nam đã giới thiệu và phục vụ nhiều món ăn truyền thống đặc sắc của ẩm thực Việt. Với sự khéo léo, tâm huyết và tinh thần hiếu khách, các nữ cán bộ, phu nhân cán bộ Đại sứ quán đã trực tiếp tham gia chuẩn bị, chế biến và giới thiệu các món ăn tới khách tham quan; mỗi món ăn không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật chế biến, góp phần mang đến cho bạn bè Lào và quốc tế những trải nghiệm độc đáo về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Ngoài các gian hàng trưng bày sản phẩm và ẩm thực, Đại sứ quán Việt Nam còn tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ với hai tiết mục đặc sắc do các học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn, gồm múa nón trên nền bài hát “Việt Nam quê hương tôi” và múa quạt trên nền bài hát “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc, góp phần tạo nên không khí giao lưu vui tươi, đầm ấm và thắm tình hữu nghị.

Gian hàng trưng bày, ẩm thực cùng các tiết mục văn nghệ của Đại sứ quán Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Lào. Các hoạt động của Đại sứ quán được Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật của Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc tại chương trình. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Tiếp nối sự tham gia tích cực tại Tiệc trà những năm trước, sự kiện năm 2026 tiếp tục là dịp để Đại sứ quán Việt Nam phát huy vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam với Lào và cộng đồng các nhà ngoại giao tại thủ đô Vientiane.