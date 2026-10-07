Giới thiệu và triển khai ứng dụng trợ lý AI trong hoạt động công vụ

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt định hướng triển khai ứng dụng AI; tìm hiểu các bài toán, quy trình ứng dụng AI và các nguyên tắc bảo đảm an toàn dữ liệu trong hoạt động công vụ; hướng dẫn thực hành sử dụng trợ lý AI Viettel Agent cho cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Công văn số 2367/UBND-VX ngày 8/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tham mưu, hiệu quả thực thi công vụ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch và hiệu quả.