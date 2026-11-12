Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm phát biểu tại phiên thảo luận “Cơ hội thị trường tại Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Trong khuôn khổ Ngày hội xuất khẩu vùng Pirkanmaa diễn ra phiên thảo luận về thị trường, logistics, thuế quan và các hiệp định thương mại tự do, cùng các hoạt động trưng bày và kết nối doanh nghiệp.

Tại phiên thảo luận “Cơ hội thị trường tại Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi”, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm đã phát biểu giới thiệu tiềm năng kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam tới các doanh nghiệp Phần Lan.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm cho biết, Việt Nam là thị trường tiêu dùng đang mở rộng với hơn 100 triệu dân và là điểm đến cho các doanh nghiệp muốn đầu tư, tổ chức sản xuất và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài tại Đông Nam Á.

Đại sứ nhấn mạnh những thuận lợi mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) mang lại cho doanh nghiệp Phần Lan khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm (thứ 3 từ phải qua) và Đại sứ, đại diện các nước ASEAN tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm cho rằng, thế mạnh của Tampere và vùng Pirkanmaa về tự động hóa công nghiệp, máy móc thông minh và công nghệ số phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Đây là cơ sở để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác trong sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và công nghệ môi trường.

Nhân dịp này, Đại sứ quán mời các doanh nghiệp Phần Lan sang Việt Nam khảo sát thị trường, gặp gỡ đối tác và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đại sứ quán sẵn sàng phối hợp với Phòng Thương mại Tampere và Business Tampere để cung cấp thông tin, kết nối đối tác và hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan.