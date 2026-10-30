Giới thiệu tiềm năng của điện ảnh Việt Nam tại Tokyo

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, trao đổi với các khách mời quốc tế trong Vietnam Night về tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác điện ảnh. (Ảnh: VFDA)

Chương trình nhằm quảng bá điện ảnh Việt Nam, giới thiệu tiềm năng làm phim tại Việt Nam và mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, quốc tế.

Vietnam Night là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại Tokyo, đồng thời thể hiện nỗ lực chủ động của VFDA trong việc đưa điện ảnh trở thành kênh kết nối văn hóa, con người và công nghiệp sáng tạo Việt Nam với thế giới.

Đông đảo đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế đến tham dự chương trình. (Ảnh: VFDA)

Chương trình diễn ra tại Hikari Room, Imperial Hotel Tokyo, với sự hiện diện của Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA; ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh, cùng đông đảo đại biểu, nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia và khách mời trong nước, quốc tế.

Vietnam Night - Điểm gặp gỡ của điện ảnh Việt Nam và quốc tế

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VFDA)

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa điện ảnh Việt Nam hiện diện tại các diễn đàn quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu tác phẩm và tài năng Việt Nam mà còn là cách thức mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành và thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VFDA)

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao các hoạt động xúc tiến của VFDA tại Tokyo trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác giữa ngành điện ảnh hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời theo dõi video giới thiệu điện ảnh Việt Nam và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Những hình ảnh về các tác phẩm, nhà làm phim, hoạt động phát triển tài năng và kết nối công nghiệp điện ảnh cho thấy sự vận động, phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời giới thiệu DANAFF như một diễn đàn thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam với khu vực và thế giới.

Vietnam Night năm nay có sự tham dự của nhiều đại diện cấp cao và nhân vật có uy tín của Nhật Bản, trong đó có Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản- Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ về Điện ảnh Nhật Bản, các nghị sĩ Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, chính quyền địa phương Takahama, các học giả, chuyên gia và đại diện Hiệp hội Điện ảnh (Motion Picture Association - MPA) khu vực châu Á-Thái Bình Dương...

Thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, các nhà làm phim, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện giới thiệu năng lực, tìm hiểu nhu cầu của đối tác và từng bước chuyển những kết nối ban đầu thành cơ hội hợp tác cụ thể.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VFDA)

Tại chương trình, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, và bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh, giới thiệu tiềm năng bối cảnh, đồng thời gửi thông điệp mời gọi các nhà làm phim, nhà sản xuất quốc tế đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội thực hiện dự án tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng điện ảnh của địa phương. (Ảnh: VFDA)

Với cảnh quan thiên nhiên, di sản, văn hóa và không gian đô thị đa dạng, Thành phố Hải Phòng và Thành phố Quảng Ninh có nhiều lợi thế để đáp ứng nhu cầu của các dự án điện ảnh. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của bối cảnh cần đi cùng khả năng cung cấp thông tin, kết nối đầu mối và phối hợp hỗ trợ đoàn phim trong quá trình khảo sát, tổ chức sản xuất.

Việc lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ đối tác quốc tế tại Vietnam Night góp phần đưa hoạt động quảng bá từ giới thiệu tiềm năng sang trao đổi về khả năng hợp tác thực tế. Qua điện ảnh, các địa phương không chỉ có cơ hội quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người mà còn có thể mở rộng quan hệ với các hãng phim, nhà sản xuất và đơn vị cung cấp dịch vụ điện ảnh quốc tế.

Kết nối điện ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế

Vietnam Night là một phần trong chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam do VFDA triển khai tại Tokyo, bên cạnh Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ Nội dung và Phim ảnh TIFFCOM 2026, hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế”.

Ba hoạt động đảm nhận những chức năng bổ trợ cho nhau: gian hàng tạo không gian giới thiệu điện ảnh, dự án và bối cảnh quay, đồng thời tìm kiếm đối tác; hội thảo thúc đẩy trao đổi chuyên môn về bản sắc, sáng tạo và hợp tác quốc tế; Vietnam Night mở rộng giao tiếp trực tiếp giữa cộng đồng điện ảnh Việt Nam với các nhà làm phim, tổ chức và đối tác có ảnh hưởng tại Nhật Bản và quốc tế.

Vietnam Night là nơi các nhà làm phim, tổ chức điện ảnh và đối tác Việt Nam gặp gỡ, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác với các khách mời quốc tế.(Ảnh: VFDA)

Hoạt động tại Tokyo tiếp nối những nỗ lực xúc tiến của VFDA tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) và Chợ phim châu Á (ACFM), cũng như tại các liên hoan phim, chợ phim và diễn đàn điện ảnh quốc tế uy tín khác. Thông qua các hoạt động này, VFDA từng bước xây dựng sự hiện diện có tính liên tục của điện ảnh Việt Nam tại các trung tâm giao lưu điện ảnh quốc tế.

Ý nghĩa của những hoạt động này không dừng ở quảng bá một số bộ phim hay giới thiệu các địa điểm quay mà còn để thế giới tiếp cận lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam qua ngôn ngữ sáng tạo; đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào các mạng lưới hợp tác, trao đổi chuyên môn và phát triển công nghiệp điện ảnh khu vực, quốc tế.

Vietnam Night thu hút nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim tên tuổi.(Ảnh: VFDA)

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa đối với việc nâng cao vị thế điện ảnh Việt Nam: không chỉ hiện diện tại các sự kiện quốc tế mà từng bước trở thành đối tác có khả năng tham gia, đóng góp và hợp tác bình đẳng trong hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu.

Từ Busan đến Tokyo, chuỗi hoạt động xúc tiến của VFDA tiếp tục khẳng định vai trò của kết nối quốc tế trong quá trình phát triển điện ảnh Việt Nam. Thông qua sự hiện diện tại các liên hoan phim, chợ phim và diễn đàn chuyên ngành uy tín, VFDA chủ động tạo thêm cơ hội để điện ảnh Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người, giới thiệu tiềm năng và năng lực sản xuất, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy hợp tác với ngành điện ảnh thế giới.