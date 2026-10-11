Giới thiệu tác phẩm, giao lưu tác giả 'Lên rừng xuống biển 4' tại Đường sách Cao Lãnh

Nhà báo Văn Phong giao lưu với độc giả trong chương trình.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; Nhà báo Trần Bá Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp; Ông Võ Truyền Thống, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, cùng những người làm báo, người yêu sách, các bạn sinh viên và bạn đọc.

Ban Tổ chức, tác giả và độc giả tại chương trình.

“Lên rừng xuống biển 4” do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, là tập sách thứ tư trong bộ sách cùng tên của nhà báo Văn Phong (công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng). Sách dày 384 trang, tuyển chọn những bài phóng sự, ký sự được tác giả thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2026, từng đăng tải trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và một số ấn phẩm báo chí khác.

Tập sách gồm 4 chương: “Đông Nam Bộ trên đường phát triển”, “Đất nước qua ống kính”, “Phóng sự - Ký sự - Dặm dài đất nước” và “Miền ký ức”. Mỗi chương mở ra một không gian trải nghiệm, từ những vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, du lịch đến các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống và những câu chuyện giàu giá trị nhân văn.

Tác giả ký tặng sách cho các bạn sinh viên.

Qua đó, tác giả không chỉ ghi nhận nét đẹp của nhiều địa phương trên cả nước mà còn tìm kiếm những giá trị lịch sử, văn hóa, bản sắc và khát vọng phát triển của con người trên từng vùng đất.

Điểm nổi bật trong các tác phẩm của Văn Phong là sự kết hợp giữa tính chân thực, thời sự của báo chí với lối viết giàu cảm xúc của thể loại ký sự. Những vấn đề kinh tế - xã hội, những công trình, mô hình phát triển hay câu chuyện đời thường được tiếp cận từ góc nhìn của người làm báo luôn quan tâm đến số phận con người và sự vận động của cuộc sống.

Quang cảnh buổi giao lưu.

Tại chương trình, hoạt động giao lưu, giới thiệu tác phẩm mở ra những trao đổi về hành trình tác nghiệp, quá trình tích lũy tư liệu và việc chuyển tải những trải nghiệm thực tế thành các trang phóng sự, ký sự. Đây cũng là dịp để nhìn nhận vai trò của thể loại báo chí giàu chất văn học trong việc lưu giữ ký ức, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Nhà báo Văn Phong chia sẻ: Mỗi chuyến đi không đơn thuần là hoạt động tác nghiệp mà còn là cơ hội tiếp cận đời sống, khám phá chiều sâu văn hóa và ghi nhận những đổi thay của từng địa phương.

Đông đảo độc giả đến với buổi giao lưu.

Xuyên suốt bộ sách “Lên rừng xuống biển” là tình yêu quê hương, đất nước cùng mong muốn góp phần kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan với tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch.

Việc đưa tác phẩm “Lên rừng xuống biển 4” đến với bạn đọc Đồng Tháp tiếp tục góp phần làm phong phú các hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm tại Đường sách Cao Lãnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực nâng cao sức hút của không gian văn hóa đọc này, những chương trình giao lưu trực tiếp là cơ hội để kết nối người sáng tác, người làm xuất bản với công chúng, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và nhu cầu tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đất nước.