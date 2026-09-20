Giới thiệu tác giả, tác phẩm chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam, đồng thời góp phần tri ân các thế hệ tiền nhân, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác, biểu diễn và gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Chương trình thu hút sự tham gia của các văn nghệ sĩ, tác giả, diễn viên, nhạc công, đạo diễn cùng những người yêu mến nghệ thuật sân khấu. Các tiết mục được giới thiệu mang đậm sắc thái văn hóa, con người và quê hương Đồng Tháp, với nhiều thể loại như: Ca cổ, vọng cổ, hò, lý và ca khúc.

Nổi bật có các tiết mục “Tiếp bước tiền nhân”, “Đồng Tháp tự hào tiếp bước”, “Em về quê Sen với anh nha”, “Miệt đồng ơi”, “Về Đồng Tháp quê em”, “Đất Sen hồng ngày hội”…

Kết nạp 3 hội viên Hội Sân khấu Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2026, Phân hội Sân khấu tổ chức ghi hình 12 tác phẩm nhằm lưu giữ, giới thiệu và lan tỏa các sáng tác đến công chúng. Các tác phẩm dự kiến được giới thiệu, công chiếu trên các nền tảng số như: YouTube, Facebook, TikTok, từ đó góp phần đưa nghệ thuật sân khấu, đờn ca tài tử, cổ nhạc và những sáng tác về Đồng Tháp đến gần hơn với khán giả.

Dịp này, Phân hội Sân khấu Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định kết nạp 3 hội viên Hội Sân khấu Việt Nam; Ban Tổ chức trao quà tri ân các tác giả, đơn vị, cá nhân hỗ trợ chương trình và tặng quà nghĩa tình cho các văn nghệ sĩ.