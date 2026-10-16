Giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng

Có khoảng 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh, dược liệu và các sản phẩm chế biến từ dược liệu; kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn cồng chiêng, góp phần tạo không gian giao lưu, tham quan, mua sắm cho người dân và du khách; đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa gắn với sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Chương trình quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu được tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối với nhà phân phối, đối tác trong và ngoài nước. Các đơn vị tham gia có cơ hội tiếp cận thông tin về thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, quy định pháp luật; nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại. Cũng như cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu, từng bước thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố.