Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) cho biết, cơ quan này phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” vào ngày 23/11 tới.

Một số tài liệu sẽ được giới thiệu tại triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” tại Hà Nội. (Ảnh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

Triển lãm diễn ra tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, số 12 phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) - lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Sự kiện sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với công chúng và du khách, mở ra cơ hội khám phá lịch sử kiến trúc, diện mạo đô thị Việt Nam qua những tài liệu lưu trữ gốc quý giá của Việt Nam và Pháp.

Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa Việt Nam, đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng, đồng thời thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Pháp trong lĩnh vực lưu trữ.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong bối cảnh cơ quan lưu trữ hai nước đã phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vào cuối năm 2025.

Việc giới thiệu những tài liệu lưu trữ có giá trị tại triển lãm góp phần khẳng định giá trị lịch sử, tính xác thực và ý nghĩa của khối tài liệu, qua đó lan tỏa nhận thức về trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản tư liệu có giá trị đối với Việt Nam, Pháp và ký ức chung của nhân loại.

Một số tài liệu sẽ được giới thiệu tại triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” tại Hà Nội. (Ảnh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

Với hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh về gần 60 công trình kiến trúc trên cả ba miền đất nước, triển lãm được tổ chức thành hai phần nội dung chính.

Phần thứ nhất giới thiệu các công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương, qua đó tái hiện dấu ấn kiến trúc Pháp trong không gian đô thị Việt Nam.

Phần thứ hai tập trung giới thiệu tài liệu về quy hoạch đô thị, phản ánh quá trình tổ chức không gian, hình thành và phát triển diện mạo các đô thị Việt Nam trong giai đoạn 1858-1945.

Không chỉ mang đến cơ hội tìm hiểu những công trình kiến trúc đã trở thành một phần của diện mạo đô thị ngày nay, triển lãm còn gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa đối với công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, việc nghiên cứu lịch sử quy hoạch, nhận diện các giá trị kiến trúc và những lớp di sản hình thành qua thời gian có ý nghĩa thiết thực, góp phần hài hòa giữa yêu cầu phát triển mới với bảo tồn bản sắc, cảnh quan và chiều sâu văn hóa đô thị.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa tài liệu lưu trữ, thiết kế trưng bày, trình chiếu và các giải pháp công nghệ hiện đại, triển lãm hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với người dân, du khách, đặc biệt là những người quan tâm đến lịch sử, kiến trúc, quy hoạch đô thị và di sản văn hóa.

Đây cũng là dịp để công chúng trực tiếp tiếp cận những chứng cứ lịch sử quý giá, hiểu rõ hơn vai trò của tài liệu lưu trữ trong việc nhận diện, nghiên cứu, bảo tồn và trao truyền các giá trị di sản cho những thế hệ mai sau.