Giới thiệu phim tài liệu và tái bản sách 'Nữ du kích Củ Chi - những bông hoa đất thép'

Các thành viên Đội Nữ du kích Củ Chi tham dự chương trình. Ảnh: VĂN TUẤN

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM. Chương trình còn có sự tham dự của các thành viên Đội Nữ du kích Củ Chi.

Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc tặng sách cho đại diện Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM. Ảnh: VĂN TUẤN

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh, bộ phim và cuốn sách tái hiện một thời kỳ chiến đấu khốc liệt nhưng hào hùng, với những hy sinh, đóng góp của lực lượng nữ du kích trong bảo vệ quê hương. Đây là những tư liệu quý phục vụ giáo dục truyền thống.

Cuốn ký sự Nữ du kích Củ Chi - những bông hoa đất thép của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc được NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu năm 2016. Trong lần tái bản thứ nhất, sách được chỉnh lý, bổ sung và do NXB Công an nhân dân xuất bản.

Sách dày 338 trang, gồm 5 chương: Cuộc chiến sinh tử; Đội du kích tóc dài; Một tấc không đi một ly không rời; Giải phóng quê hương; Hoa đất thép, cùng các thông tin về đất và người Củ Chi.

Bìa sách “Nữ du kích Củ Chi - những bông hoa đất thép”. Ảnh: VĂN TUẤN

Phim tài liệu cùng tên do đạo diễn Nguyễn Thị Thu Trang thực hiện, Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) sản xuất, gồm 10 tập. Theo đạo diễn Thu Trang, phim được chuẩn bị trong gần 2 năm, chính thức bấm máy cuối năm 2025 và dự kiến phát sóng trên kênh HTV9, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, trong tháng 11.

Phim khắc họa quá trình hình thành, phát triển của lực lượng du kích Củ Chi từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ. Trong đó, nhiều nội dung dành để tôn vinh nữ du kích mật – lực lượng hoạt động bí mật, bám trụ trong lòng địch, hỗ trợ cách mạng về lương thực, thông tin, vận động quần chúng và phối hợp chiến đấu.

Mỗi tập phim khai thác một khía cạnh của lực lượng nữ du kích Củ Chi, từ hình tượng những bà mẹ, nữ thiếu niên anh hùng đến công tác chính trị, binh vận, các phong trào đấu tranh, xây dựng địa đạo, chế tạo vũ khí thô sơ; đồng thời kể về tình yêu và những hy sinh thầm lặng của họ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng phát biểu tại chương trình. Ảnh: VĂN TUẤN

Thông qua bộ phim, ê-kíp mong muốn tôn vinh sự gan dạ, sáng tạo và tinh thần kiên cường của phụ nữ Củ Chi trong hoàn cảnh chiến đấu khốc liệt.