Giới thiệu nghệ thuật sân khấu Việt Nam tại Pháp

Sự kiện do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Đoàn Nghệ thuật tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức.

Ngoại giao văn hóa và kết nối di sản

"Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp" (Việt Nam en scène) mang đến cho công chúng Pháp và bạn bè quốc tế hành trình khám phá chiều sâu tâm hồn và văn hóa Việt Nam qua đa dạng các loại hình nghệ thuật biểu diễn: từ múa rối nước, kịch nói đến các bộ môn sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, cải lương và múa đương đại.

Sự kiện được diễn ra tại nhiều địa điểm văn hóa ở Paris như Quảng trường thành phố, Nhà hát Marigny, Grand Rex và Trung tâm nghệ thuật Carreau du Temple.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo sáng 2/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôn ngữ nghệ thuật trong việc thắt chặt tình hữu nghị và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Sân khấu là loại hình nghệ thuật tổng hợp, kết tinh của văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn, phản ánh rõ nét tâm hồn, lịch sử và khát vọng của dân tộc Việt Nam. Từ những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc đến các sáng tạo đương đại, sân khấu Việt Nam vừa gìn giữ được bản sắc, vừa không ngừng đổi mới để đối thoại với công chúng hôm nay.

"Chúng tôi tin rằng ngôn ngữ sân khấu sẽ giúp công chúng Pháp và bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn chiều sâu văn hóa Việt Nam”, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nói.

Ban tổ chức thông tin tại họp báo

Chương trình hướng tới quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đổi mới, giàu bản sắc; đồng thời tạo không gian để cộng đồng khoảng 300.000 người Việt tại Pháp gắn kết với cội nguồn và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Những cuộc gặp gỡ và đồng sáng tạo nghệ thuật

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, chủ đề xuyên suốt của Tuần Sân khấu là “Những cuộc gặp gỡ - Rencontre”.

Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn đơn thuần mà là cuộc đối thoại văn hóa sâu sắc giữa nghệ sĩ hai nước.

"Gặp gỡ" ở đây không chỉ là gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, mà rộng hơn là gặp gỡ giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo, giữa Việt Nam và Pháp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, điểm nhấn của Tuần lễ là tại đêm khai mạc. Khán giả Paris sẽ có cơ hội thưởng thức tác phẩm kịch nói kinh điển của sân khấu kịch Việt Nam Hồn Trương Ba, da hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được làm mới bởi đạo diễn người Pháp Anne Bouvier, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc đối thoại với sân khấu thế giới.

Ngoài ra, câu chuyện truyền thuyết Trương Chi cũng được các nghệ sĩ Pháp tái hiện qua ngôn ngữ sân khấu riêng.

Tiếp đó, đêm nghệ thuật đặc biệt “Từ truyền thống đến đương đại” lại mang một tinh thần khác. Đêm diễn là hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 - 2026), đồng thời hưởng ứng sáng kiến do Việt Nam đề xuất về “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” (2027 - 2036).

Các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ mang đến vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được làm mới bởi đạo diễn người Pháp Anne Bouvier

Tại sự kiện, múa đương đại và tuồng, chèo, cải lương được xây dựng để tạo ra một dòng chảy, để công chúng nhận ra rằng phía sau những hình thức rất khác nhau ấy vẫn là cùng một ký ức văn hóa, cùng một nhu cầu kể chuyện và cùng một tâm hồn Việt Nam.

Bên cạnh các đêm diễn nghệ thuật, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp còn tổ chức các cuộc gặp gỡ, tọa đàm chuyên môn giữa các nhà nghiên cứu, đạo diễn, diễn viên hai nước và ra mắt cuốn sách “Khám phá sân khấu Việt Nam” bằng tiếng Pháp. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho những dự án hợp tác lâu dài về đồng dàn dựng, trao đổi nghệ sĩ và phát triển sân khấu trong tương lai.