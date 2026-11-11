Giới thiệu nghệ thuật Pháp lam Huế đến người trẻ tại Đà Nẵng

Triển lãm “Ánh lam” thuộc dự án “Chạm lam đương đại” giới thiệu nghệ thuật Pháp lam Huế đến cộng đồng bằng không gian trưng bày, tọa đàm và các buổi workshop sáng tạo. Không gian triển lãm gồm 4 khu vực: trưng bày, trải nghiệm, phòng chiếu cùng khu vực chụp ảnh và giới thiệu sản phẩm.

Các bạn trẻ tham quan triển lãm

Khách tham quan có thể tìm hiểu lịch sử hình thành, kỹ thuật chế tác, hệ thống họa tiết, màu sắc cũng như đặc điểm nghệ thuật của Pháp lam Huế qua hình ảnh, tư liệu và sản phẩm minh họa. Tại khu trải nghiệm, khách được tìm hiểu các đặc điểm cơ bản của Pháp lam Huế và trang trí sản phẩm lấy cảm hứng từ màu sắc, họa tiết đặc trưng.

Khách được tìm hiểu các đặc điểm cơ bản của Pháp lam Huế và trang trí sản phẩm lấy cảm hứng từ màu sắc, họa tiết đặc trưng

Ngoài ra, phòng chiếu giới thiệu tư liệu hình ảnh về lịch sử, quy trình chế tác cùng các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Pháp lam Huế. Khu vực chụp ảnh và giới thiệu sản phẩm mang đến không gian giúp khách tham quan lưu giữ kỷ niệm và tìm hiểu sâu hơn về dự án. Trong khuôn khổ dự án còn diễn ra workshop “Tô sắc men lam” và tọa đàm “Pháp lam Huế - Hồn lam di sản, tinh hoa đương đại” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Triển lãm “Chạm lam đương đại” hướng tới việc khơi gợi sự quan tâm, tìm hiểu của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, đối với loại hình mỹ thuật gắn liền với cung đình triều Nguyễn

Đại diện dự án cho biết, triển lãm “Chạm lam đương đại” hướng tới việc khơi gợi sự quan tâm, tìm hiểu của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, đối với loại hình mỹ thuật gắn liền với cung đình triều Nguyễn. Triển lãm mở cửa phục vụ miễn phí trong hai ngày 11 và 12-11.

Bảo Nam