Giới thiệu lịch sử 'Đường Hồ Chí Minh trên biển - Dấu ấn Bến K15' đến học sinh

Lãnh đạo Bảo tàng Hải Phòng và Trường THCS Ngô Quyền cùng các em học sinh tham quan trưng bày.

Tại chương trình, học sinh được tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu những dấu mốc lịch sử và tham gia phần thi “Giải mã lịch sử”, trải nghiệm nhiều hoạt động như “Nhật ký hải trình - Theo dấu Đoàn tàu Không số”, “Đôi tay hậu phương” với hoạt động làm mô hình dép cao su và “Tiếp sức tiền tuyến - Thử tài thủy thủ”.

Em Phạm Hoài Nam, học sinh lớp 8B10, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cho biết, qua hình ảnh, tư liệu lịch sử, em hiểu hơn về sự hy sinh, lòng dũng cảm của các chiến sĩ trên những con tàu Không số để vận chuyển vũ khí, chi viện cho miền Nam.

Đặc biệt, trong chương trình, em được mặc trang phục của lực lượng hải quân, theo dấu các đoàn tàu Không số qua tài liệu được thiết kế rất đẹp, dễ tiếp cận, em thêm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, biết ơn các thế hệ cha anh...

Cô giáo Nguyễn Vũ Thanh Thảo, giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền chia sẻ, qua tư liệu trưng bày và hoạt động trải nghiệm giúp các em không chỉ hiểu hơn về những chiến công của Đoàn tàu Không số mà còn bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, góp phần hình thành ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa dân tộc.

Học sinh Trường THCS Ngô Quyền xem hình ảnh tư liệu các chiến sĩ đoàn tàu không số.

Phó Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Nguyễn Thị Hồng Hà cho biết, Đường Hồ Chí Minh trên biển là huyết mạch quan trọng, biểu tượng của ý chí sắt đá, tinh thần sáng tạo và lòng quả cảm phi thường của quân và dân ta trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Trong đó, Bến K15 tại Đồ Sơn - Hải Phòng được coi là điểm khởi đầu, là “Km số 0” của tuyến đường huyền thoại này. Từ năm 1962-1975, đã có gần 100 lượt tàu xuất phát từ đây, vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, phương tiện và hàng trăm cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam. Với những giá trị lịch sử to lớn đó, năm 2024, Bến K15 đã vinh dự được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt trong Cụm di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trưng bày và hoạt động giáo dục di sản "Đường Hồ Chí Minh trên biển- Dấu ấn Bến K15" góp phần đưa di sản vào học đường, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận lịch sử thông qua hình ảnh, tư liệu và các hoạt động trải nghiệm sinh động, giúp các em hiểu hơn về truyền thống cách mạng của thành phố, trân trọng những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, thống nhất đất nước.

Thông qua các hoạt động học tập gắn với trải nghiệm thực tế, Bảo tàng Hải Phòng mong muốn giúp học sinh tiếp thu kiến thức lịch sử một cách gần gũi, dễ nhớ, khơi dậy niềm say mê tìm hiểu di sản quê hương.

Từ đó, các em nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Sự phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường, hoạt động giáo dục di sản góp phần đa dạng hóa phương pháp dạy và học lịch sử, tạo môi trường để học sinh chủ động khám phá, tìm hiểu truyền thống quê hương, bồi đắp lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm, tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ ngay từ những bài học về lịch sử thành phố Hải Phòng.

Chương trình góp phần triển khai kế hoạch của thành phố về thúc đẩy học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; xây dựng Hải Phòng trở thành thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO và phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030.