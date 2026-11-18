Ngày 18-11, tại Trung tâm Học tập cộng đồng về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Khánh Hòa (số 128 Nguyễn Phan Chánh, Tổ dân phố Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 (Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH cho hơn 100 giáo viên và trẻ em của Trường Mầm non tư thục Clever Kid (phường Nha Trang).

Chỉ huy Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông hướng dẫn trẻ nhận biết biển báo "Cấm lửa" để phòng ngừa cháy nổ.

Tại đây, giáo viên và trẻ được các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến kiến thức cơ bản về PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ; làm quen với trang phục, thiết bị của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; tham quan xe chữa cháy chuyên dụng, trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong môi trường hẹp, có khói dày đặc. Các giáo viên được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa.

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn trẻ làm quen với lăng và vòi chữa cháy chuyên dụng.

Việc kết hợp truyền đạt kiến thức với trải nghiệm thực tế giúp nội dung an toàn PCCC trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với trẻ mầm non. Qua chương trình, giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ tại trường. Trẻ bước đầu làm quen với kỹ năng tự bảo vệ bản thân và thoát nạn khi có sự cố. Hoạt động cũng góp phần tăng cường phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong xây dựng môi trường học tập an toàn.