Giới thiệu không gian trưng bày 'Ấn tượng Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ'

Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo tham quan gian trưng bày của Việt Nam và tỏ ra thích thú khi được giới thiệu về các sản phẩm truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/Vietnam+)

Ngày 13/11, “Làng Pháp ngữ” ở thủ đô Phnom Penh đã chính thức mở cửa đón du khách đến tham quan.

Đây là một sự kiện bên lề quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và là một trong những điểm nhấn văn hóa nổi bật của hội nghị lần này, qua đó tạo không gian để cộng đồng Pháp ngữ cùng tôn vinh sự đa dạng văn hóa, củng cố tình hữu nghị và khám phá các cơ hội hợp tác.

Tham dự sự kiện mở cửa có Thủ tướng nước chủ nhà Hun Manet và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng tham gia sự kiện này.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Hun Manet đã bày tỏ niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và niềm vui của Campuchia khi lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ.

Ông nhấn mạnh “Làng Pháp ngữ” đóng vai trò như một cầu nối mở ra cho công chúng tiếp cận hội nghị, là nơi kết nối con người, các nền văn hóa và các quốc gia, vượt ra ngoài khuôn khổ của các cuộc họp chính trị và ngoại giao cấp cao.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại sự kiện mở cửa “Làng Pháp ngữ.” (Ảnh: Minh Hưng/Vietnam+)

Ông cho biết thêm cộng đồng Pháp ngữ không chỉ dừng lại ở một ngôn ngữ chung, mà còn bao hàm các nền văn hóa sống động, cơ hội kinh tế, thương mại, đổi mới sáng tạo và những giá trị chung, bao gồm hòa bình, phẩm giá con người và tình đoàn kết.

Ông cho hay sự kiện này sẽ có các gian trưng bày quốc gia của các nước tham dự, mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm ẩm thực, âm nhạc, các màn trình diễn nghệ thuật và sản phẩm văn hóa đa dạng, đồng thời khám phá các tác phẩm của các nghệ nhân, nhà sản xuất và doanh nhân trẻ.

Về phần mình, Tổng Thư ký OIF Louise Mushikiwabo cho rằng “Làng Pháp ngữ” là một cơ hội tuyệt vời để người dân Campuchia khám phá thế giới Pháp ngữ rộng lớn hơn, đồng thời tạo điều kiện cho du khách quốc tế tìm hiểu thêm về đất nước và văn hóa Campuchia.

Bà nhấn mạnh tiếng Pháp và tiếng Khmer có thể đóng vai trò là cầu nối để xây dựng các mối quan hệ và phát triển những hình thức hợp tác mới, phản ánh tinh thần của cộng đồng Pháp ngữ: cởi mở với thế giới, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy mối quan hệ gắn kết hơn giữa các dân tộc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Campuchia Ing Kantha Phavi cho biết ngôi làng được xây dựng như một không gian để chia sẻ sự phong phú về văn hóa của cộng đồng Pháp ngữ với công chúng Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày của Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo trải nghiệm của các phóng viên TTXVN, gian trưng bày của Việt Nam nằm ngay vị trí trung tâm của “Làng Pháp ngữ” có chủ đề “Ấn tượng Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ.”

Trả lời phỏng vấn TTXVN, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga cho biết không gian trưng bày của Việt Nam với chủ đề nhằm giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ. Nội dung trưng bày tập trung vào hai nhóm chính.

Nhóm thứ nhất: Giới thiệu các hoạt động của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ và quảng bá danh lam, thắng cảnh. Thông qua các hình ảnh và tư liệu, không gian trưng bày giới thiệu những hoạt động thể hiện sự tham gia tích cực của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ, trong đó, điểm nhấn là sự kiện năm 2024, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ.

Cùng với đó, các hình ảnh về những danh lam, thắng cảnh của Việt Nam được UNESCO công nhận cũng được giới thiệu nhằm quảng bá hình ảnh một đất nước tươi đẹp, thân thiện, mến khách, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nhóm thứ hai: Giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống và hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc. Không gian trưng bày giới thiệu những sản phẩm thủ công truyền thống, thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Việt Nam, trong đó có các sản phẩm sơn mài và lụa, góp phần quảng bá những nét đặc sắc trong văn hóa và nghề thủ công truyền thống của dân tộc.

Đáng chú ý, từ năm 2025 đến tháng 8/2026, với sự hỗ trợ của cộng đồng Pháp ngữ thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, dự án hỗ trợ “Nón lá của làng nghề Chu Lê” được triển khai.

Thông qua dự án, chiếc nón lá truyền thống không chỉ dừng lại ở công dụng che mưa, che nắng như trước đây mà còn được phát triển thành sản phẩm mang giá trị nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch tại làng nghề nón lá.

Thông qua các nội dung trưng bày, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước chủ động, tích cực, bền bỉ và có nhiều đóng góp cho cộng đồng Pháp ngữ; đồng thời thể hiện một Việt Nam sinh động, giàu bản sắc văn hóa và mến khách.

Các em học sinh Trường Quốc tế Nira tỏ ra thích thú với sản phẩm tò he. (Ảnh: Minh Hưng/Vietnam+)

Còn chị Martin Sophia Pascaline dẫn các em học sinh Trường Quốc tế Nira khi tham quan gian hàng của Việt Nam đã thực sự cảm thấy ấn tượng, đồng thời bày tỏ cảm kích trước việc các em học sinh được đón tiếp chu đáo, được tham quan và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Chị bày tỏ ấn tượng nhất với những chiếc đèn lồng Hội An và trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam.

Bên cạnh không gian trưng bày của Việt Nam, các nghệ sĩ của Việt Nam cũng sẽ tham gia biểu diễn tại sự kiện, qua đó giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa tại đây. Ngoài ra, tại “Làng Pháp ngữ” còn có gian hàng giới thiệu ẩm thực truyền thống của Việt Nam như phở, nem rán, bánh xèo, gỏi cuốn, bánh mì, đồ ăn chay, các loại chè…

Với diện tích khoảng 10.000m2, “Làng Pháp ngữ” bao gồm năm khu vực chính: các gian trưng bày quốc gia của các nước thành viên OIF; các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật hàng ngày; các hội nghị và hội thảo; khu vực triển lãm chung; và Làng Ẩm thực Pháp ngữ.

Sự kiện mở cửa miễn phí, tạo điều kiện cho người dân Campuchia và du khách quốc tế cùng tham gia các hoạt động kỷ niệm và trải nghiệm sự đa dạng của các nền văn hóa Pháp ngữ từ ngày 13-17/11./.