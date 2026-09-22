Giới thiệu hơn 200 hiện vật quý kim thời Nguyễn

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu về trưng bày chuyên đề “Quý kim thời Nguyễn - Từ triều đình đến đời sống dân gian”.

Trưng bày diễn ra tại Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn, số 114 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân, do Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (Phước Trang) phối hợp với nhà sưu tập Lê Gia (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức.

Các hiện vật được lựa chọn giới thiệu khá đa dạng, gồm kim khánh bằng vàng, bạc mạ vàng, mề đay bằng bạc - những vật phẩm gắn với hoạt động ban thưởng của triều đình; các đồ tế lễ, đồ dùng trong cung đình và đời sống dân gian; vật dụng văn phòng, đồ trang sức và phục sức.

Đáng chú ý, trưng bày giới thiệu bộ sưu tập hiện vật nghề chạm bạc Sa Đéc trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Đây là một trong những dòng hiện vật phản ánh sự phát triển của nghề kim hoàn ở Nam Bộ, từng được giới thiệu tại nhiều cuộc đấu xảo trong nước và nước ngoài, nhận được sự tán dương của triều đình và công chúng đương thời.

Nhà sưu tập Lê Gia (áo dài xanh) chia sẻ về các hiện vật trong bộ sưu tập.

Theo nhà sưu tập Lê Gia, trong lịch sử Triều Nguyễn, vàng, bạc và các kim loại quý không chỉ có giá trị vật chất mà còn được sử dụng trong nghi lễ cung đình, hoạt động ban thưởng, đời sống của tầng lớp quyền quý và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Từ những hiện vật được chế tác với nhiều hình thức, kỹ thuật khác nhau, trưng bày cho thấy quý kim hiện diện ở nhiều không gian của xã hội thời Nguyễn, từ cung đình, giới quyền quý đến đời sống dân gian.

Không gian trưng bày cũng góp phần giới thiệu sự đa dạng của nghệ thuật kim hoàn, qua đó giúp người xem nhận diện rõ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa và thẩm mỹ được thể hiện trên từng hiện vật.

Đại diện Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn cho biết, thông qua chuyên đề, đơn vị mong muốn đưa người xem tiếp cận các hiện vật theo hành trình từ không gian cung đình đến đời sống quyền quý và dân gian, qua đó tìm hiểu cách vàng, bạc và các kim loại quý được sử dụng trong đời sống xã hội thời Nguyễn.

Trưng bày diễn ra từ nay đến tháng 12/2026.