Giới thiệu hơn 100 hình ảnh các đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu

Trưng bày do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, hướng tới kỷ niệm 102 năm Ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu hoạt động cách mạng (11/11/1924 - 11/11/2026) và 99 năm Khởi nghĩa Quảng Châu (11/12/1927 - 11/12/2026).

Hình ảnh đồng chí Lê Hồng Phong và di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đường Văn Minh, Quảng Châu

Trưng bày chuyên đề có sự phối hợp sưu tầm, thực hiện giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông (Trung Quốc), góp phần cụ thể hóa Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đây là sự kiện trọng tâm hưởng ứng "Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027".

Khắc ghi trang sử nghĩa tình Việt - Trung

Hơn 100 hình ảnh tài liệu và hình ảnh hiện vật giới thiệu dấu ấn cách mạng của các đồng chí Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Qua đó, giúp công chúng và thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về tinh thần hữu nghị truyền thống Việt - Trung.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn và các đại biểu tham quan trưng bày

Nội dung trưng bày được tổ chức thành 3 phần. Quảng Châu - Nơi ươm mầm cách mạng tái hiện quá trình các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam xây dựng tổ chức tại Quảng Châu, vun đắp quan hệ hữu nghị với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

Năm 1925, tại Quảng Châu, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và xuất bản Báo Thanh Niên, trực tiếp mở các lớp đào tạo cán bộ, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian này, thanh niên cách mạng Việt Nam luôn gắn bó mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau với những người cộng sản Trung Quốc.

Hình ảnh nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Sơn (Hồng Thủy) - người đã sát cánh chiến đấu trên cùng chiến lũy cùng quân và dân Trung Quốc

Tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu giới thiệu bối cảnh, diễn biến cuộc Khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ ngày 11/12/1927 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm phản kích trước chính sách phản cách mạng của phe phản động Quốc dân Đảng.

Trong cuộc chiến đấu quả cảm đó, hàng chục nhà cách mạng Việt Nam tiêu biểu như Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Phùng Chí Kiên... với tinh thần quốc tế vô sản kiên định đã sát cánh chiến đấu trên cùng chiến lũy cùng quân và dân Trung Quốc. Sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trên đất bạn đã khắc ghi trang sử hào hùng về tình nghĩa "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Quang cảnh công nhân tham gia bãi công Cảng Tĩnh tập trung tại sân vận động Đông Giảo, Quảng Châu

Viết tiếp bản hùng ca khắc họa chặng đường các đồng chí cách mạng Việt Nam sau Khởi nghĩa Quảng Châu tiếp tục hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng quân đội và giải phóng dân tộc. Trưởng thành qua thử thách gian lao, họ từng bước trở thành lực lượng trung kiên của cách mạng Việt Nam, đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung phát triển bền vững trong thời đại mới.

"Địa chỉ đỏ" giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ

Phát biểu khai mạc trưng bày, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, Quảng Châu có vị trí đặc biệt quan trọng trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tháng 11/1924, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu, mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và xuất bản Báo Thanh Niên. Những "hạt giống đỏ" đầu tiên được Người vun trồng tại đây đã trở thành lực lượng nòng cốt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 và thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc sau này.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn phát biểu khai mạc trưng bày

Trong những năm tháng hoạt động gian khổ, bí mật ấy, những người cách mạng Việt Nam đã nhận được sự chở che, giúp đỡ vô tư, thắm thiết nghĩa tình của các đồng chí và nhân dân Trung Quốc. Tình cảm cách mạng chân thành đó đã trở thành nền tảng bền chặt cho quan hệ hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai dân tộc.

Đánh giá cao giá trị nhân văn và ý nghĩa giáo dục của trưng bày, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn khẳng định, mỗi hình ảnh không chỉ đơn thuần là dấu tích lịch sử mà còn mang sức lay động sâu sắc về lý tưởng sống, sự cống hiến và lòng thủy chung. Lịch sử chỉ thực sự có sức sống khi những câu chuyện quá khứ chạm đến nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Trưng bày được kỳ vọng trở thành một "địa chỉ đỏ" học tập lịch sử hấp dẫn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Đây sẽ là hành trang kiến thức, bồi đắp tâm hồn quý báu cho thanh niên Việt Nam trước khi tham gia Chương trình "Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc, giúp người trẻ hai nước tăng cường hiểu biết, chủ động giao lưu và cùng đóng góp cho sự phát triển của mỗi quốc gia.

Để lan tỏa giá trị lịch sử và thông điệp hữu nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt công tác xây dựng các chương trình giáo dục di sản sinh động, phù hợp với học sinh, sinh viên.

Một góc trưng bày

Đồng thời mong muốn Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 - 2028, đẩy mạnh sưu tầm, xác minh, bổ sung sử liệu về các nhà cách mạng Việt Nam hoạt động tại Trung Quốc.

Trưng bày chuyên đề “Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu” mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 28/2/2027.

Một số hình ảnh tại trưng bày:

Đảng viên cộng sản và quần chúng cách mạng bị bắt giữ

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gặp gỡ Phùng Chí Kiên tại Côn Minh (ảnh chụp tranh minh họa)

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với giáo viên và học viên Trường Đào tạo cán bộ Phong trào nông dân Quảng Châu

Hình ảnh đồng chí Phạm Hồng Thái và mộ của ông tại Quảng Châu