Giới thiệu hình ảnh một 'Việt Nam mới' tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Ông Mitsutoshi Okabe nhấn mạnh, với việc ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị vào tháng 6 năm nay, Việt Nam đã xác lập những định hướng chính sách mới nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và định hướng phát triển mới của Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo ông Mitsutoshi Okabe, Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Trong khi đó, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục được củng cố, tạo thêm dư địa hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Động lực mới thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Đánh giá về quan hệ kinh tế song phương, Trưởng đại diện JETRO cho rằng hợp tác Việt Nam – Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển, thể hiện rõ qua việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023.

Hiện có hơn 2.100 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Thông qua việc kết hợp thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật của Nhật Bản với tiềm năng tăng trưởng và nguồn nhân lực có trình độ của Việt Nam, doanh nghiệp hai nước đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Trên nền tảng hợp tác mang tính bổ trợ và cùng có lợi được vun đắp trong nhiều năm, ông Mitsutoshi Okabe kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục phát triển những hình thức hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam ưu tiên thúc đẩy như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây sẽ là những động lực quan trọng, góp phần tạo nên giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.

Trưởng đại diện JETRO nhấn mạnh AI, công nghệ số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững nằm trong số những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới. Việt Nam có nguồn nhân lực công nghệ thông tin dồi dào, với đội ngũ chuyên gia ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn.

Cùng với đó, sự quan tâm và nhu cầu hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực như phát triển AI và dịch vụ số ngày càng gia tăng. Việc kết hợp nguồn nhân lực chất lượng của Việt Nam với công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm kinh doanh của Nhật Bản sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số tại cả hai nước.

Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải carbon và hướng tới trung hòa carbon cũng có nhiều triển vọng. Với thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm trong những lĩnh vực này, Nhật Bản có thể đóng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức mà Việt Nam đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi xanh.

Phát huy thế mạnh và tính bổ trợ lẫn nhau, Việt Nam và Nhật Bản có thể tiếp tục mở rộng hợp tác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cùng có lợi.

Điểm đến đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Nhật Bản

Lý giải sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư Nhật Bản so với những quốc gia khác trong khu vực, ông Mitsutoshi Okabe cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế nổi bật.

Trước hết, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực và tiềm năng thị trường lớn. Bên cạnh đó, môi trường chính trị, xã hội ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư dài hạn. Lực lượng lao động trẻ, có năng lực và trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao cũng là một trong những lợi thế quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Nhiều người Việt Nam đã học tiếng Nhật, làm việc và phát triển sự nghiệp tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Những năm gần đây, ngày càng nhiều nhân sự người Việt Nam từng làm việc, tích lũy kinh nghiệm tại trụ sở chính của các doanh nghiệp Nhật Bản trở về nước, đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo tại chi nhánh và công ty thành viên ở Việt Nam. Đội ngũ nhân sự này góp phần tăng cường sự thấu hiểu về văn hóa, phương thức quản trị và môi trường kinh doanh của hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Theo ông Mitsutoshi Okabe, những lợi thế về kinh tế, nguồn nhân lực cùng nền tảng tin cậy được vun đắp trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước tiếp tục tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến đầu tư được doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm trong khu vực.

Trong việc thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, JETRO đóng vai trò là đối tác tin cậy, cầu nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. JETRO tập trung thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo dựng các cơ hội hợp tác; hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu thị trường, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác Nhật Bản và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực cũng như toàn cầu.

Bên cạnh đó, JETRO chú trọng cung cấp thông tin kịp thời về những thay đổi trong chính sách, quy định pháp luật, môi trường đầu tư và xu hướng thị trường tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản duy trì hoạt động ổn định, thuận lợi và mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Niềm tin vào triển vọng kinh doanh dài hạn tại Việt Nam

Dựa trên kết quả các cuộc khảo sát mới nhất của JETRO và quá trình trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, ông Mitsutoshi Okabe cho biết nhiều doanh nghiệp vẫn đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh trung và dài hạn tại Việt Nam.

Gần đây, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nổi bật là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 10 với các định hướng thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Cùng với đó, Chính phủ Việt Nam đang tích cực cải cách hành chính thông qua việc tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương và đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng quy mô lớn.

Những nỗ lực trên được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Qua cải cách và đổi mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.

Theo Trưởng đại diện JETRO, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua đẩy mạnh cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục những năm gần đây. Niều doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng và là địa bàn quan trọng để mở rộng đầu tư, kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Ông Mitsutoshi Okabe kỳ vọng các chương trình cải cách sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt và thực chất ở cấp thực thi nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư Việt Nam.

Trưởng đại diện JETRO cho biết doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn Việt Nam tiếp tục đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả thủ tục hành chính và bảo đảm thực thi pháp luật minh bạch, nhất quán, có tính dự báo cao hơn./.