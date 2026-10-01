Giới thiệu giải pháp quản trị OMC và Nhà văn hóa thông minh

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu tổng quan về các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, điều hành ở cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nền tảng OMC là phần mềm đưa ra giải pháp hỗ trợ lãnh đạo UBND xã tương tác, điều hành, phân công công việc, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực; theo dõi tiến độ, nhắc việc, quản lý kết luận chỉ đạo, chương trình công tác tuần, tháng, quý; tổng hợp báo cáo và hiển thị thông tin phục vụ công tác điều hành.

Đối với Nhà văn hóa thông minh, giải pháp hướng tới xây dựng nền tảng số phục vụ hoạt động văn hóa tại cộng đồng như: hỗ trợ đăng tải lịch sinh hoạt, thông báo, thông tin các hoạt động văn hóa; tiếp nhận ý kiến, nhu cầu tham gia của người dân theo quy chế quản lý của địa phương. Đơn vị quản lý nhà văn hóa được phân quyền cập nhật, kiểm tra và duyệt nội dung trước khi công bố.

Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Viện Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ và Chuyển đổi số AVG đã trình chiếu video giới thiệu việc ứng dụng các giải pháp tại một số địa phương; đồng thời trao đổi về khả năng triển khai, phạm vi thí điểm phù hợp với điều kiện thực tế của xã Triệu Sơn.

Các đại biểu tập trung thảo luận về yêu cầu trong quản lý, điều hành công việc ở cấp xã; tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa thôn; phương thức cập nhật, khai thác thông tin và sự tham gia của người dân trên nền tảng số. Đồng thời, trao đổi tiến độ, cách thức triển khai; các điều kiện kỹ thuật, nhân lực, quy trình vận hành, bảo đảm an toàn thông tin và trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai.

Thông qua hội nghị, xã Triệu Sơn có thêm cơ sở để nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng dụng các giải pháp số trong nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và đổi mới hoạt động văn hóa ở cơ sở, từng bước đưa chuyển đổi số gắn với những nhu cầu cụ thể của chính quyền và người dân.