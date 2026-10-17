Giới thiệu giải pháp công nghệ phục vụ đổi mới giáo dục

Các em học sinh tham gia trải nghiệm công nghệ tại triển lãm.

Triển lãm được tổ chức tại Sảnh 3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, do COEX và SEGE Fairs phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của KiddiHub và Green SM. Diễn ra cùng thời điểm là Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ dành cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em (VIETBABY HANOI 2026).

Ở lĩnh vực công nghệ giáo dục, triển lãm có sự tham gia của các đơn vị như KidsOnline & SchoolOnline, KiddiHub, ALPHAJINI, BLOCKBOT, TokTokBox, E-station AI, RoBico và DongWon AI Microscope. Các đơn vị giới thiệu giải pháp công nghệ hỗ trợ giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

Nhóm chương trình, thiết bị và công cụ học tập có sự góp mặt của KidsEdu, Nova Gym, Nova English – Bounce to English, Glocal Enabler, APEX TOYS, NEOBOT, Lecognizer, DoDrill, CHOORON, iBANTOT, Smart Activity Platform LudiKune, ALTION NEO và ALTINO LITE. Các sản phẩm hướng đến hỗ trợ học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục quốc tế như Berkeley International School, Kaiserslautern University of Applied Sciences, School of Concepts Vietnam và Dwight School Hanoi tham gia giới thiệu chương trình đào tạo, phương pháp giáo dục và môi trường học tập.

Thông qua hoạt động trưng bày, giáo viên và các đơn vị giáo dục có cơ hội tìm hiểu những công cụ có thể ứng dụng trong thực tế giảng dạy, quản lý nhà trường.

Phụ huynh và học sinh cũng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, chương trình học tập và hoạt động phát triển kỹ năng phù hợp với nhu cầu, độ tuổi.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, VIETEDU HANOI 2026 tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ giáo dục với trường học, trung tâm đào tạo, nhà phân phối và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Thông qua trao đổi trực tiếp, các bên có thể tìm hiểu nhu cầu thực tế, giới thiệu giải pháp và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong cung cấp thiết bị, học liệu, công nghệ và dịch vụ giáo dục. Các nội dung trao đổi tập trung vào nhu cầu ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển giải pháp phù hợp với môi trường giáo dục tại Việt Nam.

Triển lãm cũng hướng đến nhóm khách tham quan chuyên ngành, gồm cán bộ quản lý giáo dục, ban giám hiệu, giáo viên, đại diện trường học, trung tâm đào tạo và doanh nghiệp. Đây là dịp để các đơn vị cập nhật xu hướng công nghệ, tham khảo mô hình và giải pháp phục vụ hoạt động dạy học.

Trong bốn ngày diễn ra, triển lãm tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng, giới thiệu thiết bị học tập, công nghệ tương tác và hoạt động thực hành. Khu vực sân khấu dự kiến có các chương trình giao lưu, hội thảo chuyên đề, workshop và hoạt động tương tác về giáo dục, công nghệ, phát triển kỹ năng cho trẻ.

Đáng chú ý, cuộc thi Global STEAM tiếp tục được tổ chức với sự tham gia tranh tài của học sinh trong nước và quốc tế. Hoạt động hướng đến tạo cơ hội để học sinh giao lưu, khám phá và vận dụng kiến thức thông qua trải nghiệm thực tế.

Với các hoạt động trưng bày, kết nối và trải nghiệm, VIETEDU HANOI 2026 góp phần tạo thêm cơ hội để nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh tiếp cận những sản phẩm, phương pháp và công nghệ mới trong giáo dục.

Triển lãm mở cửa miễn phí tại Sảnh 3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Ngày 15-17/10, thời gian tham quan từ 10 giờ đến 18 giờ; ngày 18/10, từ 10 giờ đến 16 giờ.