Giới thiệu giá trị Võ thuật cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Màn đồng diễn võ thuật tại lễ khai mạc Giải Quốc tế Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 và Liên hoan Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 19 năm 2026 với chủ đề "Võ Việt Đất Phương Nam". Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Trọng tâm của chương trình là Giải Vô địch và Vô địch trẻ Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (Italy 2026), do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) tổ chức. Sự kiện dự kiến quy tụ 29 quốc gia, với hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên và 378 nội dung thi đấu, gồm các nội dung quyền thuật và đối kháng dành cho nhiều nhóm tuổi. Bên cạnh thi đấu, chương trình còn có tập huấn, nâng cấp trọng tài Võ cổ truyền quốc tế; trao đổi chuyên môn; giao lưu văn hóa; kết nối các tổ chức, võ đường, huấn luyện viên và vận động viên Võ cổ truyền Việt Nam đến từ nhiều quốc gia.

Đặc biệt, tại chuỗi hoạt động sẽ diễn ra Đại hội đồng WFVV nhiệm kỳ II, nhằm tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ I, trao đổi về tổ chức, nhân sự, chuyên môn, hoàn thiện Điều lệ, các quy định và xác định phương hướng phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trên phạm vi quốc tế trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời tạo diễn đàn để các thành viên trao đổi về phát triển phong trào, đào tạo chuyên môn, xây dựng đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài, nâng cao chất lượng tổ chức thi đấu và tăng cường kết nối các tổ chức Võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới.

Đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tham dự sự kiện lần này do Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Thành phần đoàn gồm 83 cán bộ quản lý, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 40 vận động viên được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Đây là cơ hội để các vận động viên Việt Nam thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giao lưu với cộng đồng Võ cổ truyền Việt Nam tại các quốc gia và các vận động viên quốc tế.

Định hướng phát huy võ thuật Việt Nam trong đối ngoại văn hóa được xác định tại Quyết định số 2013/QĐ-TTg (ngày 30/11/2021) về Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, trong đó đặt nhiệm vụ xây dựng Đề án quảng bá võ thuật Việt Nam, đưa võ thuật trở thành một phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam. Định hướng này tiếp tục được thể hiện trong Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 07/01/2026) của Bộ Chính trị, với trọng tâm phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa, võ thuật ở nước ngoài; tổ chức các sự kiện quốc tế; đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Thông qua các hoạt động thi đấu, biểu diễn, giao lưu và quảng bá văn hóa, Italia 2026 góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc của Võ thuật cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần mở rộng hợp tác và nâng cao sự hiện diện của văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.