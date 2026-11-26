Roadshow du lịch Việt Nam 2026 được tổ chức tại ba thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh. (Ảnh: VFS)

Chiều 25/11, tại Bắc Kinh, đã diễn ra Lễ khởi động Roadshow du lịch Việt Nam với thông điệp “Việt Nam: Nhịp cầu kết nối-Trải nghiệm đa sắc-Chất lượng vượt trội”. Roadshow do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và VFS Global-công ty đa quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hành chính phối hợp tổ chức.

Tham dự chương trình, có ông Phạm Thanh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc; bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; ông Simon Peachey, Giám đốc Vận hành khu vực Trung Quốc, Australasia và RCIS, VFS Global; cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú và các cơ quan báo chí, truyền thông hai nước.

Tại phiên kết nối doanh nghiệp, 25 doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã gặp gỡ, làm việc trực tiếp với khoảng 200 đại biểu đến từ các công ty lữ hành, đơn vị tổ chức tour và đối tác du lịch Trung Quốc đăng ký tham dự, trao đổi về nhu cầu thị trường, phát triển sản phẩm và cơ hội hợp tác.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng tầm “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm "6 hơn". Trong đó, hợp tác du lịch đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng cho các hoạt động giao thương, đầu tư và là điểm sáng trong quan hệ hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VI SA)

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đánh giá cao việc Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 3 thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh của Trung Quốc, bên cạnh giới thiệu những chính sách, tài nguyên du lịch Việt Nam, hoạt động này còn có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”, triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027”, đây là cơ hội tốt để giới thiệu đến nhân dân Trung Quốc điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và những nét văn hóa tiêu biểu về đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đây là một định hướng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy và tầm nhìn mới của Việt Nam về vai trò của du lịch đối với phát triển đất nước. Với thị trường Trung Quốc, dấu mốc rất đáng chú ý trong quan hệ hợp tác giữa hai nước là việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc chính thức khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 vào tháng 4/2026.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VI SA)

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẵn sàng cùng các đồng nghiệp Trung Quốc và các đối tác tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp, báo chí, KOLs sang khảo sát, trải nghiệm, để mỗi chuyến du lịch của du khách hai nước đều thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn và an toàn hơn, bà Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã trình diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam, giới thiệu đến nhân dân Trung Quốc điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và những nét văn hóa tiêu biểu về đất nước, con người Việt Nam.

Các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn nhạc cụ cổ truyền. (Ảnh: VI SA)

Roadshow giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại Trung Quốc 2026 sẽ được tiếp tục tại Thượng Hải (27/11) và Trùng Khánh (1/12).

Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41% so với năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 4,4 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 22,5% tổng lượng khách quốc tế, vượt thị trường đứng thứ hai hơn 1 triệu lượt.