Giới thiệu di sản, văn hóa Hà Nội tới đại biểu dự Hội nghị 'Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực'

Chương trình là dịp giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Hà Nội tới các đại biểu quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những điểm di tích sẽ được giới thiệu tới các đại biểu tham dự Hội nghị “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực”.

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chương trình tham quan dành cho các đại biểu Hội nghị “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực” diễn ra từ 14h đến 17h ngày 27-9-2026.

Chương trình được xây dựng với điểm đến là những không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa của Hà Nội, qua đó tạo điều kiện để các đại biểu trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm đời sống di sản của Thủ đô.

Theo đó, đoàn sẽ tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn và trải nghiệm tuyến đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội. Tại phố cổ Hà Nội, đoàn được chia thành hai nhóm để trải nghiệm các không gian văn hóa đặc trưng. Nhóm thứ nhất sử dụng xe điện tham quan nhà cổ 87 Mã Mây; nhóm thứ hai tham quan Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu tiếp cận trực tiếp không gian kiến trúc, văn hóa và đời sống đô thị gắn với khu phố cổ Hà Nội.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc tổ chức chương trình tham quan không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện để các đại biểu trải nghiệm trực tiếp những giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới bạn bè quốc tế và đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua hành trình từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn đến khu phố cổ, các đại biểu có thêm cơ hội cảm nhận sự tiếp nối giữa các lớp di sản, không gian đô thị và đời sống văn hóa của Hà Nội.

Đây cũng là một hoạt động bên lề có ý nghĩa của Hội nghị “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực”, góp phần giới thiệu thực tiễn bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong không gian đô thị Hà Nội, đồng thời lan tỏa hình ảnh Thủ đô với những giá trị đặc trưng của một “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

Hội nghị “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực” diễn ra từ ngày 27-9 đến 1-10, do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam - Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức. Hội nghị nhằm tạo diễn đàn khoa học quốc tế để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và thảo luận sâu về tính xác thực (Authenticity) trong bảo tồn di sản thế giới, đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với Giá trị nổi bật toàn cầu (OUV), tính toàn vẹn và các giá trị văn hóa của di sản. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là thảo luận, xây dựng và xem xét thông qua dự thảo “Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực”. Văn kiện hướng tới thể hiện những nhận thức, quan điểm khoa học và nguyên tắc bảo tồn phù hợp với thực tiễn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đóng góp vào quá trình tiếp tục phát triển các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về bảo tồn di sản. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế của UNESCO và cộng đồng quốc tế về văn hóa, di sản. Hội nghị cũng là hoạt động thiết thực góp phần triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, phát triển văn hóa và nâng cao vị thế quốc gia. Đây là dịp để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp sáng kiến và tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành, phát triển các cách tiếp cận và chuẩn mực quốc tế về bảo tồn di sản. Nếu được Hội nghị đồng thuận thông qua, “Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực” sẽ trở thành một sản phẩm có ý nghĩa về khoa học, đối ngoại và thực tiễn, góp phần ghi nhận dấu ấn của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội trong tiến trình phát triển nhận thức và thực hành bảo tồn di sản của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.