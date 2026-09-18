Giới thiệu đến công chúng hơn 250 bức ảnh 'Bắc Ninh xưa và nay'

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 250 tác phẩm phản ánh quá trình hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển của vùng đất Bắc Ninh qua các thời kỳ, thành tựu trên các lĩnh vực, quảng bá hình ảnh đất và người Bắc Ninh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm được bố trí theo 4 chuyên đề. Chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân Bắc Ninh” giới thiệu những hình ảnh tư liệu về nhiều chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh qua các thời kỳ. Đáng chú ý là những hình ảnh về 21 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc với cán bộ, nhân dân Bắc Ninh, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Người đối với quê hương Kinh Bắc. Các tác phẩm ở chuyên đề này cũng phản ánh nhiều dấu mốc trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Chuyên đề “Bắc Ninh - Kinh Bắc ngàn năm văn hiến” đưa người xem đến với những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất thông qua hình ảnh đình, đền, chùa, làng cổ, làng nghề, lễ hội, phong tục và sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, dân ca Quan họ cùng hình ảnh các nghệ nhân, liền anh, liền chị được thể hiện qua nhiều tác phẩm, góp phần giới thiệu sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Chuyên đề “Bắc Ninh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tái hiện những năm tháng đấu tranh cách mạng, kháng chiến, đóng góp của quân - dân Bắc Ninh; phản ánh quá trình khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương sau chiến tranh và những bước phát triển trong thời kỳ đổi mới.

“Bắc Ninh hôm nay - hội nhập và phát triển” là chuyên đề có dung lượng lớn, giới thiệu diện mạo Bắc Ninh năng động, hiện đại với các khu công nghiệp, nhà máy, dây chuyền công nghệ cao, đội ngũ công nhân, kỹ sư, doanh nhân. Các tác phẩm phản ánh những kết quả trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đô thị, giao thông, nông nghiệp, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh nêu rõ, báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn góp phần ghi dấu những sự kiện, con người và chuyển biến của xã hội. Một bài báo có thể phản ánh một sự kiện. Một bức ảnh có thể giữ lại một khoảnh khắc. Nhưng qua thời gian, cả bài báo và bức ảnh đều có thể trở thành chứng nhân của lịch sử. Trước sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của Bắc Ninh hôm nay, việc nhìn lại chặng đường đã qua có ý nghĩa quan trọng.

Học sinh tham quan triển lãm.

Có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, nhà báo Đoàn Việt Hưng đã theo dõi, ghi lại nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, trong đó có những chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Bắc Ninh. Ông rất vui khi những hình ảnh mình ghi lại qua gần 30 năm làm báo được góp mặt tại triển lãm lần này. Với ông, mỗi bức ảnh tư liệu không chỉ đơn thuần là một hình ảnh mà còn là chứng nhân của lịch sử, lưu giữ những khoảnh khắc và câu chuyện của từng giai đoạn. Triển lãm là dịp để những người làm báo nhìn lại hành trình tác nghiệp, dấu mốc, sự kiện của quê hương Kinh Bắc được ghi lại qua các thời kỳ, đặc biệt là trước dấu mốc mới - Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với thông điệp “Gìn giữ ký ức - Lan tỏa giá trị - Kiến tạo tương lai”, triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay” diễn ra đến hết ngày 21/9, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa.