Giới thiệu đặc sản Cà Mau tại Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TPHCM

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tham quan gian hàng mắm tôm chua Ánh Kua, 1 trong 29 ﻿doanh nghiệp Cà Mau tham gia Tuần lễ kết nối cung cầu. Ảnh: VĂN MINH

Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Ngôi nhà chung”, nơi các địa phương giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển. Với chủ đề “Kết nối cung cầu – Nâng tầm sản phẩm – Phát triển bền vững”, tuần lễ giới thiệu đa dạng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản của 11 tỉnh, thành phố. Trong đó, tôm, cua Cà Mau cùng nhiều sản phẩm chế biến từ thủy sản thu hút đông đảo khách tham quan và người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản của Cà Mau cùng mô hình nuôi tôm sinh thái bền vững được giới thiệu đến người tiêu dùng, quảng bá chất lượng và giá trị thương hiệu Tôm Cà Mau.

Trong khuôn khổ Tuần lễ kết nối cung cầu, tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa các chủ thể sản xuất của tỉnh với 16 hệ thống phân phối lớn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đối tác, mở rộng đầu ra, đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống siêu thị và các kênh bán lẻ hiện đại.

Ngoài trưng bày và giới thiệu sản phẩm, tuần lễ còn có nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như: xếp lá dừa nghệ thuật, nặn tò he, vẽ nón lá và chân dung nghệ thuật; giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử Nam bộ...