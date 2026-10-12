Giới thiệu cuốn sách của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12/10/1956 - 12/10/2026), thể hiện sự tri ân thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức trang trọng vào ngày 12/10 tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, nguyên Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự lễ ra mắt sách.

Các đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước dự buổi lễ. Cùng dự lễ giới thiệu sách còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành ủy; các học viện, trường đại học và gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ CATW, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

Trong suốt hơn 45 năm hoạt động và cống hiến, từ một học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương đến các cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sau đó là Chủ tịch nước, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang gắn bó sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên mỗi trọng trách, cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, luôn kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn và tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ.

Được đúc rút từ thực tiễn hoạt động phong phú cùng những trăn trở, suy ngẫm sâu sắc về những vấn đề cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang đã để lại nhiều bài viết và bài phát biểu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang. Cuốn sách gồm 2 phần.

Cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phần I của cuốn sách: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, thể hiện những nội dung sâu sắc về việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ. Những nội dung này không chỉ khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn đưa ra phương pháp chuyển hóa nhận thức lý luận thành bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Phần II của cuốn sách “Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam” phản ánh tư duy của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang về những vấn đề cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức trao sách tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Ban tổ chức trao sách tặng các đại biểu dự buổi lễ.

Các bài viết tập trung vào vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đẩy mạnh cải cách tư pháp; củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống nhân dân. Các nội dung này được đặt trong mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc; giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, qua đó thể hiện một cách toàn diện những vấn đề mà Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chỉ đạo.

Phát biểu tại Lễ giới thiệu cuốn sách, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của Đồng chí qua các chặng đường công tác.

Ban tổ chức trao tặng sách các đại biểu dự lễ giới thiệu cuốn sách.

Các đại biểu trân trọng đón nhận cuốn sách của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Điều này đòi hỏi phải nắm vững bản chất khoa học của học thuyết, gắn chặt lý luận với thực tiễn, đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức và hành động, giữa bản lĩnh chính trị và tư duy giải quyết những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.

Trong cuốn sách, các vấn đề lý luận được trình bày gắn liền với thực tiễn sinh động từ hơn 40 năm cống hiến của một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều trọng trách trong các giai đoạn lịch sử của đất nước. Vì vậy, mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược, lâu dài, mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những hình ảnh được tuyển chọn góp phần kết nối tư tưởng với hành động, quan điểm với thực tế, làm nổi bật chân dung một nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng vì nước vì dân.

Các đồng chí lãnh đạo, đại diện gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại lễ ra mắt sách ngày 12/10.

Nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc xuất bản, giới thiệu cuốn sách trong thời điểm toàn Đảng toàn quân, toàn dân đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước khẳng định: Những bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn trong cuốn sách giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tư duy, quan điểm và quá trình hoạt động thực tiễn của đồng chí Trần Đại Quang, đồng thời cung cấp thêm nguồn tư liệu để nghiên cứu, tham khảo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Xúc động phát biểu tại lễ giới thiệu sách, bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm chỉ đạo, Văn phòng Chủ tịch nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp chặt chẽ để xuất bản, giới thiệu cuốn sách. Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, đây là món quà đầy tình nghĩa, thấm đẫm sự nhân văn, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ trong gia đình. Qua những trang sách, hình ảnh, nhân cách và những cống hiến của cố Chủ tịch nước sẽ trở thành tấm gương để con cháu noi theo.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách cho các ban, bộ, ngành Trung ương và gia đình Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.