Các nghệ sĩ tham dự chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác về Đà Lạt-Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tối 23/11, tại Nhà hát Đà Lạt Opera House, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác về Đà Lạt-Lâm Đồng.

Sự kiện diễn ra nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu những sáng tác mới mang dấu ấn vùng đất, con người Đà Lạt-Lâm Đồng.

Lâm Đồng có không gian văn hóa đa dạng, được bồi đắp từ nhiều cộng đồng dân cư, nhiều vùng địa lý và những dòng chảy văn hóa khác nhau. Từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các loại hình diễn xướng dân gian, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số, đến những sắc thái văn hóa vùng duyên hải Nam Trung Bộ, mỗi cộng đồng đều có những giá trị riêng, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa phong phú của tỉnh.

Lâm Đồng có không gian văn hóa đa dạng, được bồi đắp từ nhiều cộng đồng dân cư, nhiều vùng địa lý và những dòng chảy văn hóa khác nhau. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, bảo tồn di sản và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật cần được nhìn nhận như hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ. Di sản tạo chiều sâu văn hóa của vùng đất; sáng tạo nghệ thuật góp phần đưa những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, đến gần hơn với công chúng và lan tỏa rộng rãi hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (thứ tư, bên phải) và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San chúc mừng các nhạc sĩ có các nhạc phẩm mới về Đà Lạt-Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Với những nhạc phẩm mới giới thiệu hôm nay, đồng chí Đinh Văn Tuấn cho rằng, mỗi tác phẩm thể hiện những góc nhìn và cảm xúc khác nhau về vùng đất, con người Đà Lạt-Lâm Đồng. Đây cũng là dịp để các sáng tác mới được giới thiệu, đánh giá và tiếp tục hoàn thiện, góp thêm chất liệu cho đời sống âm nhạc của địa phương. Những sáng tạo nghệ thuật càng có ý nghĩa trong hành trình phát huy danh hiệu “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO”.

Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị không chỉ phản ánh cảnh sắc thiên nhiên, mà còn có thể kể câu chuyện về con người, lịch sử, bản sắc văn hóa và những chuyển động của một địa phương trong từng giai đoạn phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Ca sĩ thể hiện ca khúc "Đà Lạt bản giao hưởng xanh" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh. (Ảnh: BẢO VĂN)

Điểm nhấn của chương trình là giới thiệu 8 nhạc phẩm mới viết về Đà Lạt-Lâm Đồng, được Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thống nhất lựa chọn để trình diễn báo cáo.

Ca sĩ thể hiện nhạc phẩm mới của Y Phôn Ksor “Mơn man Lang Biang”. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tám ca khúc gồm: Mơn man Lang Biang (Y Phôn Ksor), Bình minh đại ngàn (Nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh), Tình ca Lang Biang (Minh Thu), Trai rừng xanh (Quốc Vinh), Đà Lạt yêu ơi (Giáng Son), Tuyền Lâm em (Lê Minh Sơn), Hoa xuân (Thanh Pháp) và Đà Lạt bản giao hưởng xanh (Nguyễn Đức Trịnh).

Mỗi sáng tác mang một sắc thái âm nhạc riêng, thể hiện những góc nhìn và cảm xúc khác nhau về thiên nhiên, con người và văn hóa địa phương, góp thêm những thanh âm mới vào bức tranh âm nhạc về Đà Lạt-Lâm Đồng.

Các nghệ sĩ thể hiện ca khúc “Tuyền Lâm em” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cho biết, các sáng tác lần này hòa theo nhịp sống và biên độ của một không gian Lâm Đồng mới, với những chiều kích được mở rộng, như địa lý, văn hóa, sắc tộc. Ở đó không có câu chuyện biển, cao nguyên, đại ngàn riêng lẻ, chỉ có một Lâm Đồng hợp nhất với muôn màu sắc gợi về một tương lai phát triển xanh.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cho biết, các sáng tác lần này hòa theo nhịp sống và biên độ của một không gian Lâm Đồng mới. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng, các tác phẩm được giới thiệu không dừng lại ở một đêm biểu diễn, mà tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, phổ biến và lan tỏa đến công chúng, trở thành một phần tài sản sáng tạo trong hành trình phát huy thương hiệu “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”.

Ca sĩ Khánh Linh biểu diễn ca khúc "Đà Lạt yêu ơi" của nhạc sĩ Giáng Son. (Ảnh: BẢO VĂN)

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 10/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng. Hội trại có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ như Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Y Phôn Ksor, Giáng Son cùng các nhạc sĩ tại Lâm Đồng.

Bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác về Đà Lạt-Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đây là hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, với chủ đề “Đà Lạt-Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Festival dự kiến có 12 chương trình chính và hàng chục chương trình hưởng ứng; khai mạc ngày 20/12 và kết thúc bằng chương trình Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc vào ngày 31/12.

Tiết mục "Vui buôn làng" thể hiện không khí sinh hoạt văn hóa của buôn làng Tây Nguyên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại chương trình, các nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn những giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, góp phần tái hiện không gian văn hóa đa dạng của vùng đất Lâm Đồng. Những thanh âm, làn điệu và hình thức diễn xướng dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo nghệ thuật.