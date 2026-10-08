Giới thiệu các giải pháp công nghệ đường sắt đô thị tại VRT&CON' 2026

Gian hàng của Hà Nội Metro tham dự Triển lãm và Hội nghị quốc tế lần thứ hai về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 8 đến 10/10, sự kiện có quy mô khoảng 10.000m², quy tụ các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt.

Tại triển lãm, Hà Nội Metro phối hợp Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV), Công ty cổ phần Giải pháp Tự động hóa (ETEK) và Công ty cổ phần Phần mềm Thăng Long (TLS) giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ vận hành đường sắt đô thị tại gian hàng rộng 108m².

Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tập trung vào hệ thống thu soát vé tự động, cổng soát vé, cửa chắn ke ga, thiết bị an ninh, thông tin tín hiệu và các giải pháp tự động hóa trong vận hành đường sắt.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại gian trưng bày là hệ thống thu soát vé tự động (AFC), được Hà Nội Metro phối hợp TLS nghiên cứu, nâng cấp theo hướng mở, đáp ứng nhiều phương thức vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, hành khách có thể sử dụng mã QR trên ứng dụng Hà Nội Metro, căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng theo chuẩn EMV, tem vé QR hoặc thẻ NFC để thực hiện việc qua cổng soát vé.

Khách tham quan tìm hiểu về đường sắt đô thị Hà Nội.

Hệ thống cũng tích hợp nhiều phương thức thanh toán, trong đó có thẻ ngân hàng quốc tế và một số ví điện tử, tạo thêm lựa chọn cho hành khách khi sử dụng dịch vụ đường sắt đô thị.

Việc số hóa hệ thống thu soát vé được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước hình thành phương thức tiếp cận giao thông công cộng thuận tiện, phù hợp xu hướng chuyển đổi số.

Cùng với việc hiện đại hóa hệ thống AFC, Hà Nội Metro đang hướng tới tăng cường kết nối đường sắt đô thị với mạng lưới vận tải hành khách công cộng và các dịch vụ di chuyển khác.

Theo định hướng này, Metro được kết nối với xe buýt và một số nền tảng, dịch vụ vận tải như Be, Grab, Green SM, TNGo, qua đó hỗ trợ hành khách trong các chặng di chuyển đầu và cuối của hành trình.

Đây là một trong những nội dung gắn với định hướng phát triển mô hình Dịch vụ di chuyển tích hợp (Mobility as a Service - MaaS), trong đó đường sắt đô thị giữ vai trò kết nối với các phương thức vận tải khác, góp phần nâng cao tính thuận tiện và khả năng tiếp cận của hệ thống giao thông công cộng.

Tại VRT&CON’ 2026, TRV giới thiệu các giải pháp thông tin tín hiệu, hệ thống cửa chắn ke ga, thiết bị cảnh báo, hệ thống liên khóa, bộ đếm trục và các công nghệ phục vụ điều hành, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Trong khi đó, ETEK giới thiệu các giải pháp tự động hóa, gồm máy bán hàng tự động, camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cửa chắn ke ga, robot kiểm tra thiết bị và hệ thống quản lý vật tư.

Các giải pháp được giới thiệu tại triển lãm cho thấy xu hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các thiết bị thông minh trong đầu tư, quản lý, khai thác đường sắt đô thị.

Thông qua sự kiện, Hà Nội Metro có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị vận hành, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế; đồng thời tìm hiểu các giải pháp có khả năng ứng dụng phù hợp điều kiện thực tế.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa hoạt động vận hành và tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt đô thị, hướng tới hệ thống giao thông công cộng an toàn, thuận tiện, hiện đại và thân thiện với môi trường.