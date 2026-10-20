Giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, điều hành tại phường Đông Hải

Sáng 20-10, UBND phường Đông Hải phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp IDS Việt Nam (TP. Hà Nội) tổ chức chương trình tư vấn, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

Tại chương trình, đại diện Công ty Cổ phần Giải pháp IDS Việt Nam giới thiệu một số giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu thực tiễn của phường, tập trung vào các lĩnh vực như: Phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin mạng; số hóa hồ sơ, tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng đến kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu được giới thiệu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ xử lý công văn, soạn thảo, tổng hợp thông tin; triển khai dịch vụ công trực tuyến, tích hợp xác thực qua VNeID và các nền tảng tương tác nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Công ty Cổ phần Giải pháp IDS Việt Nam cũng trao đổi về các giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số như: Xây dựng bản đồ thông minh, quảng bá du lịch bằng công nghệ thực tế ảo, hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức.

Trên cơ sở các giải pháp được giới thiệu, UBND phường Đông Hải sẽ nghiên cứu, lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế để triển khai áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số tại địa phương.

THANH PHONG